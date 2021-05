Brad Pitt, déplacé comme un idiot hollywoodien

Les années passent et Brad Pitt il est toujours un idiot incontesté d’Hollywood. Quel que soit le genre de film auquel il participe, s’il porte son nom, il a déjà le succès garanti et ce n’est pas seulement grâce à ses prouesses d’acteur, mais sa beauté est l’un des grands attributs qui l’ont aidé à grandir majestueusement dans l’Académie.

En fait, depuis plus que maintenant Brad Pitt traverse l’un des pires moments de sa vie à cause de son divorce controversé avec Angelina Jolie, il est récemment apparu aux Oscars pour montrer que malgré tout, il est toujours plus fort que jamais. Pourtant, l’acteur ne doit pas se détendre car il a déjà de la concurrence.

Brad Pitt aux Oscars. Photo: (Getty)



Il s’agit de Jimin, le chanteur de BTS qui, ces derniers temps, n’a cessé de grandir avec son groupe de k-pop. Ce n’est pas seulement sa musique qui a captivé les habitants et les étrangers, mais ils ont également promu une nouvelle façon de s’habiller pour la nouvelle génération et, en plus, un type de danse très différent de ceux déjà connus.

Comparaisons entre cet artiste et le légendaire Brad Pitt Ils ont commencé à travers les réseaux sociaux, où de nombreux fans du groupe musical ont commencé à publier des photos des deux stars montrant leur ressemblance. Cependant, ce mouvement n’a lieu que sur le continent asiatique puisque, de ce côté de la planète, en particulier les compatriotes de Pitt, Ils affirment que la seule chose que ces deux ont en commun est qu’ils font partie d’une industrie.

Qui est Jimin?

Né le 13 octobre 1995 à Busan, en Corée du Sud, Park Ji – Min est chanteur, auteur-compositeur, mannequin et danseur. Il a acquis une renommée internationale le 12 juin 2013 lorsqu’il a fait ses débuts en tant que membre de BTS avec le single Plus de rêve, de son premier album 2 Cool 4 Skool.







La voix de ce jeune artiste a été décrite par les professionnels comme «délicat et agréable»Et, de plus, il est considéré comme un danseur exceptionnel parmi les membres de son groupe. En fait, Noelle Devoe d’Elite Daily considérait ses mouvements comme «doux et élégant».