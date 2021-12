Les affiches de Cobra Kai mettent en lumière les clubs de karaté en guerre

Les dernières affiches de la quatrième série à venir de Netflix du très populaire Cobra Kai se penchent sur leur héritage des années 1980 tout en taquinant les équipes de champions de karaté en guerre. À venir avec l’aimable autorisation de l’officiel Cobra Kai Twitter compte, le premier lot montre les membres de l’équipe Eagle Fang Karate de Johnny Lawrence, avec à la fois Miguel et la nouvelle recrue Eli « Hawk » Moskowitz démontrant leurs compétences aux côtés de leur chef intrépide.

Le deuxième ensemble a le héros de la franchise Daniel LaRusso à la tête de son Miyagi-Do, avec une légende à côté des affiches disant : « M. Miyagi serait fier de voir que Miyagi-Do est toujours remplacé par certains des meilleurs. Les étudiants principaux Samantha et Demetri occupent également le devant de la scène, avec Eagle Fang et Miyagi-Do prêts à unir leurs forces contre le titulaire Cobra Kai.

Le dernier lot d’affiches a mis en lumière Cobra Kai. Le serpent qu’est John Kreese prend une pose classique, avec Tory et la récente recrue du côté obscur Robby Keene clairement prêts à provoquer un chaos alimenté par le karaté. Enfin, le retour de Terry Silver est taquiné, la glorieuse queue de cheval du méchant de retour étant plus magnifique que jamais.

Cobra Kai a été un énorme succès pour Netflix, introduisant le public à la fois Karate Kid personnages Daniel LaRusso et Johnny Lawrence toutes ces années plus tard. La troisième saison s’est terminée avec de grands changements apportés au statu quo, le dojo Miyagi-Do de Daniel (Ralph Macchio) s’associant aux nouveaux étudiants Eagle Fang de Johnny (William Zabka) pour vaincre Cobra Kai, qui a maintenant été repris par le menaçant John Kreese (Martin Kove). Leur trêve inattendue est intervenue après la visite d’un autre personnage crucial du passé de Karate Kid, Ali Mills Schwarber d’Elisabeth Shue, qui s’est avérée être une expérience beaucoup plus curative que les personnages ou le public auraient pu s’y attendre.





Si cela n’était pas déjà plus que suffisant pour que LaRusso et Lawrence s’en occupent, Cobra Kai La saison 4 ramènera également un visage tristement célèbre du passé, Le Karaté Kid Partie III Terry Silver, qui sera à nouveau interprété par Thomas Ian Griffith. Ami proche de John Kreese depuis ses années militaires, Terry Silver est le principal antagoniste des années 1989. Le Karaté Kid threequel, et un personnage que de nombreux fans avaient espéré qu’il reviendrait pour plus de bouffonneries alimentées par la vengeance contre Danny LaRusso et l’héritage de M. Miyagi.

Le combat pour l’âme de la ville et du tournoi a conduit les ennemis jurés Daniel et Johnny à unir leurs forces, ce que Ralph Macchio a hâte que le public voie. « Ce que j’attends le plus dans l’équipe Daniel/Johnny, c’est le défi », a taquiné l’acteur. « Naviguer dans leurs personnalités variées et leurs mentalités têtues alors qu’ils travaillent vers la même fin de partie. Leur histoire est nuancée et à plusieurs niveaux. Ils sont câblés si différemment même si leurs intentions sont alignées. Billy et moi aimons plonger dans l’amitié ainsi que la rivalité. C’est ce que [executive producer] Hayden Schlossberg a toujours appelé l’élément Ross et Rachel de notre émission. Cela fait une grande comédie ainsi qu’un drame accru dans la saison 4. »





Avec Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio et Peyton List aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka, Cobra Kai La saison 4 devrait sortir sur Netflix le 31 décembre 2021.





