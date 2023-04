Stephen Amell veut jouer Green Arrow dans la DCU de James Gunn

Cela fait plus de 10 ans que Stephen amell habillé pour la première fois en tant que Green Arrow dans la série originale de The CW Flèche, fondateur de l’Arrowverse. Le spectacle s’est terminé en 2020, après huit saisons, mais l’acteur a de nouveau joué le personnage dans le dernier épisode de Le flash, le seul survivant de l’univers télévisé populaire basé sur les personnages de DC Comics. Et il espère toujours qu’il y a plus à venir.





Après la fusion entre Warner Bros. et Discovery, avec David Zaslav prenant le contrôle de la société, un nouveau départ a été annoncé pour la franchise DC au sein de la société. Peter Safran et James Gunn ont été annoncés l’année dernière comme co-PDG de DC Studios, une division en charge de tous les projets liés à la marque de bandes dessinées, y compris les films, les émissions de télévision et même les jeux vidéo.

Gunn et Safran travaillent activement sur l’avenir de la franchise, la première phase intitulée Gods & Monsters étant déjà en cours. Et même si Green Arrow ne fait pas partie des héros qui feront partie du premier lot de projets, il pourrait apparaître dans le futur. Et Stephen Amell veut le rejouer.

En parlant avec TVLine tout en faisant la promotion de sa participation sur Le flashLa dernière saison de, Amell a clairement indiqué qu’il voulait toujours jouer le personnage, surtout au-delà de la télévision :

«Nous avons eu une bonne course sur The CW dans le Arrowverse, mais l’idée de 22 ou 23 épisodes par an…. C’est une façon très spécifique de faire de la télévision, avec des pauses et toutes ces choses. J’avais eu ma dose de jouer Arrow dans ce milieu particulier. Mais l’idée de revenir en arrière et de faire quelque chose sur une base limitée, ou de faire un film, ce serait intéressant.





Stephen Amell n’est pas la seule ancienne star de CW intéressée à jouer à Green Arrow

Bien avant qu’Amell, Grant Gustin et le reste de l’équipe d’Arrowverse ne fassent leurs débuts, une autre émission de télévision à succès a tenté de créer sa propre Justice League. Nous parlons de Smallville, l’émission vedette de Tom Welling centrée sur un jeune Clark Kent avant de se transformer en Superman.

Smallville a présenté une grande galerie de personnages de DC, y compris sa propre flèche verte jouée par Justin Hartley de This is Us. Mais ce n’est pas lui qui voudrait rejouer le héros. La série a également introduit une version alternative du Scarlet Speedster, joué par Kyle Gallner.

Et même lorsque Gallner était un Bart Allen décent, il est maintenant intéressé à dépeindre un personnage différent. Il y a quelques mois, l’acteur a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant ses compétences avec l’arc et la flèche, faisant savoir à James Gunn qu’il était prêt à devenir le prochain archer de DC.

Créé par l’artiste George Papp et l’écrivain Mort Weisinger en 1941, Green Arrow est apparu pour la première fois dans More Fun Comics #73. Avec un parcours similaire à celui de Batman, Oliver est un homme d’affaires, propriétaire de Queen Industries et issu d’une famille aisée. Le personnage est basé sur le roman d’Edgar Wallace L’archer vert et inspiré de Robin Hood.