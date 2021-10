Incarnez le détective Sherlock Holmes dans le nouveau jeu PS5

Écoutez, nous savons tous que les jeux Frogwares Sherlock Holmes sont développés avec des budgets aussi minces que du papier, donc vous n’allez pas obtenir des performances Uncharted-esque du prochain Chapter One.

Par exemple, certaines personnes ne vous parleront tout simplement pas si vous ne portez pas la bonne tenue, tandis que d’autres verront à travers votre déguisement. Au fur et à mesure que vous rassemblez des preuves et tirez des conclusions, la libération vous donnera la possibilité de faire des erreurs et même de porter des jugements sur les motivations des criminels que vous rencontrez. Cela signifie que ce sera à vous de déterminer leurs punitions, sans bonnes ou mauvaises réponses.

L’échelle est impressionnante, mais il est clair que vous devrez endurer des doublages tremblants et des animations agitées en cours de route. Tant que les enquêtes elles-mêmes sont amusantes, nous espérons que ce sera une alternative amusante aux superproductions AAA ginormous qui devraient également sortir ce Noël. Holmes arrivera sur PS5 à partir du 16 novembre, avec une version PS4 à suivre à une date ultérieure.