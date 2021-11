Stellan Skarsgård répond aux critiques de Scott & Scorsese sur Marvel

L’acteur suédois Stellan Skarsgard connaît une chose ou deux sur les films à succès, ayant joué dans le pirates des Caraïbes séries, Maman Mia !, le remake de Denis Villeneuve de Dune, et bien sûr apparu comme Erik Selvig dans Marvel’s Thor films et deux Vengeurs sorties.

En ce qui concerne ce dernier, il y a eu plus que quelques réalisateurs de renom qui ont pris une part du MCU récemment, y compris Ridley Scott et Martin Scorsese, et Skarsgard a ses propres opinions, qu’il a récemment développées lors d’une interview avec The Guardian.

Lors de son apparition au Gotenberg Film Festival, l’acteur a fait un certain nombre de points sur les critiques formulées par Scorsese envers le travail de Marvel et avait des choses intéressantes à dire à l’époque.

« Ce que Martin Scorsese a écrit dans son article [in NYT] Ce n’était pas la faute de Marvel parce que ce n’est pas le cas et il le sait. La faute, c’est que nous avons, pendant des décennies, cru que le marché devait tout gouverner et que les riches devaient s’enrichir davantage. Et c’est la racine de tout cela parce que ce qui s’est passé, c’est que toutes les différentes petites sociétés de distribution ont été effacées. C’est un monopole partout.

Il a poursuivi: « Certaines sociétés cinématographiques ne sont plus dirigées par des personnes qui veulent gagner de l’argent spécifiquement grâce au film parce qu’elles aiment le film. Ils sont dirigés par de grandes entreprises qui veulent récupérer 10 % de leur capital investi. Ce qui veut dire que tant qu’ils vendent du pop-corn, ça va. C’est pourquoi tous les films milieu de gamme à moins de 100 millions de dollars de budget et à plus de 3 millions de dollars de budget, ils n’existent plus.

En conclusion, a-t-il ajouté, « Les films milieu de gamme sont ceux qui peuvent lentement se développer au cinéma. Ils ont ouvert dans quelques cinémas et ils y sont allés pendant des années. Vol au dessus d’un nid de coucou fonctionnait sans interruption à Stockholm pendant 20 ans. Cela n’arrivera pas maintenant. Tout n’est donc pas de la faute de Marvel. C’est la faute d’une idée sur la façon dont les systèmes économiques du monde devraient fonctionner. Parce que ces systèmes sont tous de la fiction, mais la fiction que nous avons eue au cours des deux dernières décennies a conduit à cela. »

Dans The Guardian, Skarsgard a développé cela, expliquant que même s’il n’a aucun problème avec les films de super-héros, le marché les a transformés en géants universels qui empêchent les films à « moyen budget » de trouver leur véritable succès. Il expliqua:

« Je n’ai rien contre les films de super-héros. J’ai été en couple et ils ont définitivement une place. Le problème est que le système qui permet à huit personnes de posséder la moitié de la richesse mondiale renforce le pouvoir des forces du marché, de sorte que les petits cinémas indépendants n’existent plus que rarement en dehors de quelques grandes villes. Il n’y a pas de canaux de distribution pour tous les films à budget moyen qui ont les meilleurs acteurs, la meilleure écriture, car ils ne peuvent pas dépenser 3 millions de dollars pour une campagne marketing. Quand les cinémas les laissent entrer, ils le font pendant une semaine et si cela ne rapporte pas dans une semaine, ils sont partis. Souviens-toi que Le parrain ouvert pour la première fois dans 100 cinémas aux États-Unis – les grands films ouvrent maintenant dans 4 000. Ils avaient des petites annonces dans le New York Times, mais ça a grandi et grandi parce que c’était un si bon film. L’opinion du peuple n’a plus aucune chance. Et c’est triste. Je pense que nous devrions avoir des films Marvel et plus de films de montagnes russes. Nous devrions aussi avoir d’autres films. Et c’est ce qui est triste : lorsque les forces brutes du marché entrent en jeu, les studios commencent à être dirigés par des entreprises qui se moquent de savoir si elles vendent des films ou du dentifrice tant qu’elles obtiennent leurs 10 %. [return]. Lorsque AT&T a racheté Time Warner, il a immédiatement demandé à HBO de devenir plus léger et plus commercial. Ils gagnaient toujours de l’argent. Mais pas assez pour un investisseur.

Bien qu'il serait logique d'avoir un marché du théâtre où il ne s'agissait pas uniquement de la saisie sans fin de super-profits, avec des suites, des remakes et des redémarrages produits juste pour gagner de l'argent avec une adresse IP bien connue , la probabilité que cela se produise est à un million de kilomètres. Cela dit, alors que les sorties en salles de l'année dernière ont été sous pression et que celles qui ont bien marché dans les cinémas ont suivi cette voie de reconnaissance des noms, la vaste gamme de services de streaming injectant de l'argent dans du contenu exclusif aurait pu arriver au bon moment pour donner ces films « milieu de gamme » la meilleure chance qu'ils aient eu depuis des années.





