La bande-annonce de Chucky Season Finale libère une armée de poupées possédées

Il est difficile de croire que le retour de Chucky dans la série télévisée de Don Mancini est presque à la fin de sa première saison, mais avant le huitième épisode de la semaine prochaine, la nouvelle bande-annonce montre que la poupée démoniaque ne sort pas tranquillement et amène plutôt toute une armée de Chuckys à jouer. Le dernier épisode s’intitule « Une affaire à démembrer » et selon le synopsis, « les scores anciens et nouveaux seront réglés et des étincelles jailliront, alors que le plan diabolique de Chucky se concrétise dans un lieu particulièrement dangereux et public. »

Le passage de Chucky sur le petit écran a été une joie diabolique à regarder, avec des visages familiers et des nouveaux arrivants se combinant pour donner au jouet tueur une toute nouvelle vie, et tout culmine la semaine prochaine avec Tiffany – joué par la brillante Jennifer Tilly – ayant réuni un toute une armée de poupées Chucky toutes possédées par l’esprit de Charles Lee Ray, la personnalité de Nica Pierce divisée avec celle du tueur et le vieil ennemi de Chucky, Andy, se dirigeant vers une autre confrontation avec son vieil « ami ».

La semaine dernière, Fiona Dourif, qui joue Nica, a taquiné que les fans ne sont pas préparés pour la finale « dingue » qui se prépare. étant la fille de Chucky Actrice Brad Dourif, elle a également endossé le rôle du jeune Charles Lee Ray dans des flashbacks de la série, qui a vu sa voix combinée à celle de son père dans l’épisode « Little Little Lies ».

« Ils ont pris cette décision bien tard », a-t-elle déclaré à Bloody Disgusting. « C’était à l’origine ma voix, et je faisais une copie de la sienne. Je pense qu’ils ont pris la décision de doubler mon père parce que ça sonnait aussi comme si Nica était possédé. Ils pensaient que ce serait déroutant. J’ai été surpris; ils ont pris cette décision très tard aussi. Je ne sais presque pas comment décrire à quel point il est étrange de voir les restes de mes traits avec le visage et la voix de mon père au-dessus de moi.

Interrogée sur la finale, elle ne voulait pas la gâcher mais a dit qu’il y avait une course folle à venir.

« Je vais vous dire ceci ; la finale est dingue. Cela devient tellement fou et va dans des endroits auxquels je ne m’attendais pas. Et pendant que nous le faisions, il y avait des moments où il était comme trois heures du matin, et nous étions assis derrière ces moniteurs, avec tous les marionnettistes et Don [Mancini]. Nous rigolons simplement de joie et de rire. Nous avions une vraie liberté pour le rendre vraiment fou, et nous nous sommes beaucoup amusés. Je pense que les fans vont aimer ça aussi. J’ai un peu confiance en moi.

Chucky a réussi à capter le ton de la Un jeu d’enfant films parfaitement, et avoir Mancini comme force motrice derrière cela a clairement fonctionné un régal en empêchant quelqu’un d’autre de venir avec de nouvelles idées de ce que Chucky devrait être et changer complètement le personnage, le design ou l’histoire, ce qui était le cas dans le remake du film en 2019.

Vous pouvez regarder le dernier épisode de la saison mardi sur SyFy et USA Network.





