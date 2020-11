State of Survival Meilleure façon de dépenser des Biocaps

Dans le jeu mobile État de survie, Les biocaps sont une ressource rare et précieuse que vous devez utiliser intelligemment car elles sont difficiles à trouver. Cela dit, vous êtes au bon endroit car nous vous expliquerons les meilleures façons de dépenser vos Biocaps dans ce guide.

Meilleure façon de dépenser des biocaps en État de survie

Construction automobile, formation, technologie et plus encore Création de files d’attente

L’utilisation de Biocaps sur des bâtiments auto-construits peut être très enrichissante à long terme. Parce que vous n’aurez pas à perdre de précieuses ressources ou de temps à les construire, c’est particulièrement utile lorsque vous n’avez même pas de ressources à dépenser.

Le même accord s’applique à la formation et à la recherche de nouvelles technologies, alors utilisez vos Biocaps sur tout cela si vous n’aimez pas attendre. Mais si vous ne voulez pas dépenser instantanément vos précieux Biocaps pour construire des objets, vous pouvez également les utiliser pour déverrouiller une deuxième file d’attente de construction.

Buffs de règlement

Dans votre quartier général, vous pouvez accéder à divers buffs que vous pouvez débloquer pour votre colonie, et ils prennent des Biocaps à acheter. Nous vous recommandons de n’obtenir que ceux qui offrent les avantages les plus importants, comme ceux pour la collecte, la construction et la vitesse de recherche.

Événements

Vous pouvez également utiliser des Biocaps pour augmenter vos possibilités de nouveaux défis et récompenses. Par exemple, pendant Ray’s Place, vous pouvez dépenser des Biocaps pour augmenter les chances de gagner des fragments légendaires, dont vous aurez besoin pour obtenir des héros légendaires. Vous pouvez également utiliser les Biocaps pour acheter plus de défis lors des événements Alliance Throwdown.

Achat d’articles, vice-président, etc.

La meilleure utilisation des Biocaps serait de loin l’achat d’articles que vous ne pouvez pas obtenir dans le jeu en tant que récompenses. La réinitialisation des points de talent correspondrait à cette description et serait très utile si vous gâchez la mise à niveau de votre personnage ou si vous voulez essayer quelque chose de nouveau.

Vous pouvez également l’utiliser pour acheter des VP et des objets dans la boutique VP, qui offre plusieurs récompenses qui affectent divers aspects du jeu. Vous pouvez acheter des VIP pour 10k Biocaps, et si vous le nivelez au niveau quatre, vous débloquerez une augmentation de la vitesse de construction de 10%. Augmenter votre niveau VIP nécessitera également 200 Biocaps pour 100 points VIP. Ensuite, vous pouvez utiliser des Biocaps sur le stand du marché pour acheter les différents articles ou pour actualiser la liste actuelle des articles proposés.