The Boys d’Amazon se moque de la vidéo Imagine de Gal Gadot dans le dernier épisode

Le dernier épisode d’Amazon Les garçons la saison 3, « Herogasm », offre tout le sexe et la violence graphiques que les showrunners taquinaient depuis des mois, mais il y a aussi un moment plus léger qui a ravivé une vieille controverse. En mars 2020, au milieu d’une pandémie mondiale qui fait rage et de confinements, Wonder Woman la star Gal Gadot est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons.

Gadot a réuni quelques-uns de ses amis célèbres pour chanter « Imagine » de John Lennon après avoir été témoin de quelque chose de similaire en Italie, où un trompettiste a interprété une reprise de la chanson sur son balcon. Alors que Gadot affirme toujours que ses intentions étaient « pures », sa vidéo inopportune et carrément digne de grincer des dents n’a pas été bien accueillie par Internet à l’époque. Gadot et les autres participants à la vidéo, dont Pedro Pascal, Kristen Wiig, Mark Ruffalo, Will Ferrell et Natalie Portman, ont été critiqués pour être « sourds » et « déconnectés » du monde réel.

Les garçons a recréé un moment similaire au début de l’épisode 6 où The Deep (Chace Crawford), à la lumière des récentes attaques de super-vilains, lance un chant pour calmer les choses et « imaginer un monde meilleur ». Des membres de The Seven et plusieurs célébrités bien connues se sont également joints à nous, avec Black Noir, qui ne parle pas, tenant hilarante des cartes de repère à la place des paroles. Alerte spoil! Patton Oswalt, Josh Gad, Ashton Kutcher et Mila Kunis, Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani et Rose Byrne sont apparus dans l’épisode. Certains clouent même le comportement indifférent de quelques participants à la vidéo originale.

Le fiasco « Imagine » a déjà été ridiculisé par le roi de la parodie pop, « Weird Al » Yankovic, qui a recruté plusieurs comédiens et acteurs comme Bryan Cranston, Bob Odenkirk, Jack Black et David Cross pour interpréter sa chanson classique « Eat it ». d’Amazon Les garçons poursuit sa tendance à se moquer des faux pas, des scandales et des controverses de la culture pop des célébrités du monde réel. L’émission s’est récemment moquée du Morbius sa réédition et son bombardement ultérieur, ainsi que la campagne #ReleaseTheSnyderCut.

Les garçons La saison 3 est actuellement diffusée sur Prime Video, avec des épisodes débutant chaque semaine.

Gal Gadot ne regrette pas d’avoir fait la vidéo Imagine mais comprend les critiques

Bien que Gal Gadot et ses amis aient été fortement critiqués pour leurs bouffonneries, ils n’ont pas trop souffert, car heureusement, Internet a la mémoire très courte. Gadot a récemment admis à InStyle que la vidéo « Imagine » était de « mauvais goût », mais maintient qu’elle n’avait que de bonnes intentions et voulait juste élever ses fans.

« C’était juste bien, et je ne me prends pas trop au sérieux. Et avec toute la controverse ‘Imagine’, c’est drôle. J’appelais Kristen [Wiig] et je me suis dit : ‘Écoute, je veux faire ce truc.’ La pandémie était en Europe et en Israël avant d’arriver ici [to the U.S.] de la même manière. Je voyais où tout allait. Mais [the video] était prématuré. Ce n’était pas le bon moment, et ce n’était pas la bonne chose. C’était de mauvais goût. Toutes de pures intentions, mais parfois vous ne touchez pas dans le mille, n’est-ce pas ? »

Malgré une carrière au plus bas comme la vidéo « Imagine » et ses commentaires sur le conflit israélo-palestinien, Gadot poursuit sa spirale ascendante à Hollywood et devrait reprendre le rôle principal dans Merveille femme 3. Elle est apparue pour la dernière fois aux côtés de Ryan Reynolds et Dwayne « The Rock » Johnson dans le blockbuster Netflix Notice rouge et sera ensuite vue comme la Méchante Reine dans Disney’s Blanc comme neige refaire.