Kirby Morrow meurt, les tortues ninja, le doubleur de Dragon Ball Z et X-Men avait 47 ans

Une triste nouvelle est arrivée au début du week-end car il a été rapporté que l’acteur de voix vétéran Kirby Morrow nous a quittés. Connu pour son apparition dans Stargate Atlantis et exprimant Cyclope dans la série animée de Marvel X-Men: évolution parmi des dizaines d’autres rôles animés, le mot de la mort de Morrow vient du Stargate fansite GateWorld. Selon le site Web, le frère de Morrow, Casey, a annoncé que l’acteur de 47 ans était décédé, mais aucune cause de décès n’a encore été révélée.

« Kirby était une personne bénie et talentueuse qui a apporté de la joie à tant de personnes, mais qui a également prospéré grâce à tout votre amour et votre amitié. Il a vécu pour cela et cela l’a alimenté chaque jour », a déclaré Casey à propos de son défunt frère.

Originaire de l’Alberta, au Canada, Morrow est né le 28 août 1973. Au milieu des années 90, il avait lancé ce qui allait devenir une carrière d’acteur très prolifique, en commençant par des rôles en direct dans des émissions de télévision comme Les limites extérieures et des téléfilms comme Tenez-vous contre la peur. Il a trouvé ses talents de doubleur assez rapidement lorsqu’il a été choisi comme Michel-Ange dans Tortues ninja: la prochaine mutation, la série TMNT en direct qui a été diffusée sur Fox Kids à la fin des années 90.

L’acteur apparaîtrait dans de nombreux autres rôles en direct à la télévision, il avait une association particulière avec le Stargate la franchise. Après être apparu dans plusieurs épisodes de Stargate SG-1, Morrow serait présenté dans un rôle récurrent en tant que capitaine Dave Kleinman dans Stargate Atlantis. Parmi les autres émissions populaires mettant en vedette Morrow, citons La frange, Le flash, Légion, et Le bon docteur. Morrow est également apparu dans un épisode de la série fantastique à succès Surnaturel, qui vient de terminer ses 15 ans cette semaine.

Avec de solides talents vocaux, Morrow a constamment travaillé comme doubleur pendant des années. Il a joué Cyclope dans X-Men: évolution et Jason Jenkins dans les spectacles Kong: la série animée et Kong: roi de l’Atlantide. Morrow serait également présenté dans plusieurs LEGO films, y compris un rôle d’Anakin Skywalker dans Lego Star Wars: Les chroniques de Yoda et Contes de droïdes avec Larson Mitchell l’an dernier Lego Jurassic World: Légende d’Isla Nublar. Morrow a également joué Tony Stark dans les bandes dessinées de mouvement Marvel Ultimate Wolverine contre Hulk et Éternels.

De nombreux fans d’anime devraient également reconnaître facilement la voix de Morrow, car il jouait fréquemment des personnages dans des doublages anglais de titres populaires. Il a joué le rôle de Goku du doublage d’Ocean Dragon Ball Z commençant par l’épisode 160 et est également connu pour avoir exprimé Miroku de InuYasha, Teru Mikami de Menace de mort, Trowa Barton de Combinaison mobile Gundam Winget Ryo Takatsuki de Projet ARMS. Il a récemment repris le rôle de Miroku pour une apparition spéciale dans un épisode de Yashahime: princesse demi-démon.

Nous offrons nos condoléances à la famille et aux amis de Morrow en cette période douloureuse. Morrow a réussi à accomplir beaucoup de choses au cours de sa vie et de sa carrière, et on ne sait pas combien de rôles supplémentaires il aurait interprétés s’il ne nous avait pas quittés si tôt. Qu’il ne soit jamais oublié car il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de GateWorld.

