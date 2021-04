« New Amsterdam »: le désordre que Tyler Labine a subi dans la vraie vie qui fera partie de la saison 3

Puisqu’il est disponible sur Netflix, « New Amsterdam”Resté parmi les contenus les plus regardés sur la plate-forme de streaming, c’est pourquoi les fans de la série NBC sont conscients de chaque détail de la troisième saison.

PLUS D’INFORMATIONS: La vérité derrière l’épisode de « New Amsterdam » qui se déroule au Mexique

La dernière chose qui a été révélée est que le trouble dont Tyler Labine, acteur qui joue le rôle du Dr Iggy Frome, a souffert dans la vraie vie sera décrit dans le troisième volet de la fiction créée par David Schulner.

Bien que le Dr Iggy soit très gentil et professionnel avec chacun de ses patients, il traite également de graves problèmes personnels tels que son obsession de sauver la vie d’enfants orphelins ou son trouble de l’alimentation qui le pousse à manger d’énormes quantités de malbouffe.

Le Dr Iggy Frome a tendance à manger de grandes quantités de nourriture lorsqu’il se sent tendu (Photo: NBC)

TROUBLE D’IGGY FROME ET TYLER LABINE

Dans une interview accordée au New York Post, Tyler Labine a avoué avoir souffert de tels troubles, alors il a décidé de parler avec les showrunners et les scénaristes de « Nouvel Amasterdam«Pour que les problèmes de son personnage soient correctement traités. « Ces histoires sont toutes vraies et elles sont toutes de ma vie. »

«En tant que personne qui a lutté contre un trouble de l’alimentation et une dysmorphie corporelle toute ma vie, je me suis sentie un peu irresponsable, à un moment donné, d’avoir Iggy souffrir de cela. J’ai donc écrit à David Schulner (créateur de la série) et lui ai dit: ‘Je ne pense pas que nous devrions jouer avec quelque chose d’aussi sérieux pour beaucoup de gens à moins que nous ne nous attaquions vraiment à tout’ », a expliqué le joueur de 42 ans. acteur.

«J’ai également parlé à David Foster, l’un de nos scénaristes, qui est médecin et ils m’ont dit: ‘Quelle est l’histoire que vous aimeriez raconter? C’est intéressant pour nous », a-t-il ajouté.

Les créateurs de « New AmsterdamIls ont permis à Tyler Labine de prendre des décisions sur l’histoire et les scripts. «J’ai parlé avec eux et avec le producteur exécutif, Shaun Cassidy, j’étais au téléphone pendant quelques heures et nous avons essentiellement décidé que nous allions représenter les troubles de l’alimentation chez les hommes. Donc, il était très clair pour moi quel serait le prochain arc pour Iggy. «