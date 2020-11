Qui est Aaron May, le chef personnel au centre du drame vidéo Dixie et Charli D’Amelio?

Les stars de TikTok, Dixie et Charli D’Amelio, font face à de sérieuses réactions négatives sur leur dernière vidéo YouTube.

La vidéo, intitulée «Dîner avec les D’Amelios», présente la famille D’Amelio en train de dîner avec un invité mystère chaque semaine.

Cette semaine, le gourou du maquillage James Charles était l’invité d’honneur et le chef personnel de la famille D’Amelio, Aaron May de Food Network, a préparé un repas étonnant pour la famille.

Cependant, quand D’Amelio vit que May avait servi un escargot dans son assiette, elle se leva de table en bâillonnant et s’enfuit pour vomir. Sa sœur cadette, Charli, a également fait des grimaces à la nourriture pendant que May décrivait les plats à la famille, puis demandait des «pépites de dinosaures».

Les sœurs D’Amelio ont perdu une tonne d’adeptes à la suite de l’incident, et le chef Aaron May, qui est évidemment proche de la famille, a récemment rompu son silence sur le fiasco.

Qui est Aaron May, le chef personnel de la famille D’Amelio?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Aaron May.

Il est dans le métier depuis un certain temps.

Aaron May a commencé à travailler dans les cuisines à l’âge de 15 ans. Lorsque la plupart des adolescents de son âge apprenaient juste à conduire, il apprenait les tenants et les aboutissants de la restauration et a montré une passion pour la nourriture à partir du moment où il est entré dans une cuisine professionnelle.

«Sa passion pour la bonne cuisine est venue tôt. À l’âge de 15 ans, il travaillait dans une cuisine de restaurant, et à 20 ans, il avait quitté l’université pour s’inscrire à un programme d’arts culinaires», indique son site Web.

« May est parti pour Paris, où il a passé un an à étudier à l’Ecole Ritz Escoffier et à travailler dans des restaurants locaux pour affiner ses compétences en tant que chef de formation classique. »

Après le retour de May de France, il a décroché son premier poste de chef au Four Seasons Resort à Scottsdale, AZ. Il a travaillé au restaurant gastronomique du complexe, Acacia.

Aaron May est un Diners, drive-in et plongées ordinaire.

Qui n’aime pas un certain Guy Fieri dans sa vie?

Les restaurants de May sont apparus sur Diners, drive-in et plongées, qui est hébergé par Fieri, et est également apparu sur quelques-unes des autres émissions de Guy, comme Jeux d’épicerie de Guy (en tant que compétiteur et juge) et La grosse bouchée de Guy.

Qui est la femme d’Aaron May?

Il ne semble pas qu’Aaron May soit actuellement marié.

Les restaurants d’Aaron May à Phoenix sont très populaires.

Ce n’est un secret pour personne que le chef Aaron May est accompli dans son industrie.

Le chef de 43 ans est le propriétaire du groupe de restaurants Lettuce Turnip Beets, qui comprend The Lodge Sasquatch Kitchen, Goodwood Tavern et Over Easy.

Il est également chef cuisinier du Dough Pizzeria & Bar, situé sur le Sunset Strip à Hollywood, en Californie.

Il a pris la parole au nom des sœurs D’Amelio après avoir reçu une réaction violente pour sa vidéo.

May n’a pas tardé à venir à la défense de Charli et Dixie D’Amelio après que les fans les aient critiqués pour leurs réactions «grossières» au plat du chef.

«J’appellerais ça de« fausses nouvelles »en ce moment. Ces filles sont les meilleures, je les adore. Tout était amusant et amusant », a déclaré Aaron.

«Pas du tout, pas du tout [were my feelings hurt]. Je ne m’attends pas à ce qu’elle aime les escargots. Comme je l’ai dit, quelqu’un a pensé que ce serait drôle de leur donner à manger des escargots, et ils ont réagi comme ils ont réagi. Tout va bien », a-t-il ajouté.

C’est un connaisseur de bière artisanale.

L’homme adore sa bière!

Dans une interview, May a parlé de quelques-unes de ses bières préférées, qui sont toutes locales dans le Midwest.

J’ai passé de nombreux étés dans le Midwest, alors j’adore Bell’s et New Glarus – Two Hearted Ale et Spotted Cow en particulier me ramènent tous deux beaucoup de bons souvenirs et sont tous les deux délicieux », a-t-il déclaré.

«Et en été, vous ne pouvez pas battre une Oberon Ale sur l’eau. Ballast Point Sculpin est également un favori, et j’attends avec impatience Le Freak de Green Flash à chaque fois », a-t-il ajouté.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.