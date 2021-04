Star Wars: The Bad Batch – Vous devriez revoir ces épisodes pour commencer

Ça va commencer la semaine prochaine Star Wars: Le mauvais lot une nouvelle série dans la galaxie loin, très loin. Nous accompagnons les membres de Unité de clonage 99 sur leur dernière mission après les événements de l’Ordre 66. Le site officiel de Star Wars en a maintenant publié un petite liste d’épisodesque vous devriez revoir pour vous mettre dans l’ambiance de la nouvelle série.

Avant le mauvais lot: vous devriez revoir ces épisodes de Star Wars

Les épisodes les plus importants que vous devriez revoir à l’avance sont bien sûr les quatre premiers épisodes de la saison 7 de « Star Wars: The Clone Wars ». Ça devient quelque chose unité d’élite idiosyncratique, également appelé « damage batch », introduit pour la première fois. Sur le côté de Chevalier Jedi Anakin Skywalker se ruer Crosshair, Hunter, Tech et Wrecker sur une mission époustouflante sur Anaxes. Vous pouvez aussi les trouver sur celui-ci le cinquième membre leur troupe.

Ces quatre épisodes, qui constituent le premier arc de la dernière saison « The Clone Wars », vous présentent les protagonistes individuels de « The Bad Batch » bien avant. Ici vous pouvez en obtenir un bonne impression de leurs personnalités, forces et faiblesses. De plus, on apprend déjà ici pourquoi la troupe avec d’autres clones et même avec des officiers pas très populaire est. Ils font leur travail mais sont considérés comme difficile à contrôler.

Le lot de dommages en action / © Lucasfilm / Disney

Est-ce que tu veux procéder par ordre chronologique, au fait, vous pouvez aussi avec votre rewatch commencer beaucoup plus tôt, plus précisément dans le 3e saison de « Star Wars: The Clone Wars ». À partir de là, les collègues de StarWars.com appellent le même nom quatre épisodes, que vous devriez prendre à cœur, à savoir les épisodes 1 et 2 ainsi que 18 et 19. Dans ceux-ci, nous apprenons à connaître, entre autres, le clone déformé 99, dont le nom est évoqué par le nom du lot de dommages.

Pendant ce temps, dans les deux autres épisodes mentionnés, nous en apprenons un jeune officier nommé Wilhuff Tarkin qui joue un rôle important non seulement dans la série «The Bad Batch», mais généralement dans l’univers «Star Wars».

Saw Gerrera revient / © Lucasfilm / Disney

En conclusion, vous pouvez quelques « épisodes bonus » voyez, car il y aura aussi des retrouvailles avec de vieux amis. Là nous avons par exemple Chasseur de la résistance Saw Gerreraqui touchera le lot de dommages. De plus, les clones l’obtiennent également avec le Chasseur de primes Fennec Shand à faire, que nous avons rencontré pour la première fois dans « The Mandalorian ».

En ce qui concerne Saw Gerrera, vous devriez consulter le Épisodes 2 à 5 de la 5e saison de « The Clone Wars » Regarder. Cet arc d’histoire présente Saw Gerrera et nous donne une idée de qui est censé être la période la plus formatrice de sa vie. Nous le voyons comme un rebelle dans un combat apparemment sans espoir, pour la victoire duquel un prix élevé doit être payé. Puisque Fennec est encore un personnage assez jeune, nous devrions jeter un coup d’œil à la 5ème épisode de la 1ère saison de « The Mandalorian » gamme, dans laquelle il a célébré sa première.

Avant Star Wars: The Bad Batch – Tous les épisodes recommandés dans l’ordre chronologique

Cadets clones (« Star Wars: The Clone Wars »; S3E1)

Recrues (« SW: TCW »; S1E5)

Soldats de l’ARC (« SW: TCW »; S3E2)

La Citadelle (« SW: TCW »; S3E18)

Contre-attaque (« SW: TCW »; S3E19)

Guerre sur deux fronts (« SW: TCW »; S5E2)

Avec leurs propres armes (« SW: TCW »; S5E3)

Vive le roi (« SW: TCW »; S5E4)

Le prix de la liberté (« SW: TCW »; Slösungen)

Anciens plans de bataille (« SW: TCW »; S7E1)

Écho de la citadelle (« SW: TCW »; S7E2)

Comme autrefois (« SW: TCW »; S7E3)

Factures ouvertes (« SW: TCW »; S7E4)

Le Pistolero (« Le Mandalorien »; S1E5)

« Star Wars: The Bad Batch » célèbre le 4 mai 2021 créé avec une émission spéciale de 70 minutes à Disney Plus. Du 7 mai 2021 un nouvel épisode de la série d’animation apparaîtra sur la plateforme tous les vendredis.