La publication de la notice rouge bat le record de la journée d’ouverture de Netflix

Il y a eu quelques sourcils levés quand il a été divulgué que le nouveau film Netflix Avis rouge, qui est arrivé sur la plate-forme vendredi et met en vedette le trio A-List de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, a coûté plus de 200 millions de dollars à réaliser, dont environ 60 millions de dollars vont directement à ses trois noms étoiles. Cependant, il semble que le prix ait été quelque peu justifié, car le film le plus cher jamais produit par Netflix est également devenu le plus grand film du premier jour de l’histoire du streamer. Ryan Reynolds a partagé la nouvelle via son compte Twitter toujours occupé, tout en prenant un moment pour s’amuser un peu avec Taylor Swift dans le processus.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

WOW #AvisRouge est @Netflix la plus grande journée d’ouverture jamais vue pour un film. Bravo à toute cette équipe ! Je ne peux pas attendre la notice rouge (version de Taylor) pic.twitter.com/tyGFqhKWao – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 novembre 2021

« Wow, Avis rouge est la plus grande journée d’ouverture de Netflix pour un film », a tweeté l’acteur. « Félicitations à toute cette équipe ! Je ne peux pas attendre Avis rouge (Version de Taylor). »

Bien sûr, la chanteuse et actrice Taylor Swift, qui est une amie proche de Reynolds et Blake Lively, a récemment sorti un certain nombre de chansons et d’albums de « Taylor’s Version », après avoir réenregistré certains de ses travaux antérieurs. Avec l’une de ces sorties étant l’album rouge, qui a battu le record de l’album le plus diffusé en une journée sur Spotify et fait de Swift la femme la plus diffusée en une journée, Reynolds n’a tout simplement pas pu s’empêcher de faire une blague basée sur la proximité du film avec l’album.

Quand cela vient à Avis rouge, le film n’a pas reçu de critiques extrêmement positives de la part de nombreux critiques, la plupart le plaçant dans la catégorie des « films d’action génériques », mais en ce qui concerne les films de Dwayne Johnson, la plupart de ses plus grands succès pourraient tomber dans cette catégorie avec leur approche stéréotypée, leurs grosses cascades, leurs décors d’action et un scénario assez linéaire. Il n’y a pas beaucoup de gens qui entrent dans l’un des films de The Rock avec l’espoir de voir Hamlet, et c’est à la fois pourquoi ils s’avèrent si populaires et incitent le public à revenir pour plus. Il y a une attente de deux heures d’évasion qui accompagne la plupart de sa production, où quelqu’un peut sauter d’un bâtiment en ruine, s’accrocher à un hélicoptère qui passe, se balancer par la fenêtre d’un autre bâtiment et donner un coup de poing au méchant sans se casser une sueur. Parfois, vous avez juste besoin d’avoir quelque chose qui défie la logique et la croyance, et personne ne le fait mieux que Johnson à son meilleur.

Donc, avec le travail acharné apparemment terminé, Netflix va maintenant dresser un graphique des statistiques du film au cours des semaines à venir et au-delà avant de pouvoir vraiment dire si le budget épique équivaut à une « valeur d’impact » épique, qui déterminera la rentabilité du projet. Alors que certains studios s’empressent de donner leur feu vert aux suites lorsqu’il s’agit de films avec leurs plus grandes stars, Avis rouge Le producteur Dany Garcia a déclaré lors de la première qu’il y avait toujours une attitude attentiste envers les suites potentielles.

« Ce que nous avons prévu, c’est de voir comment cela se passe », a déclaré Garcia à Variety. « Je pense qu’il y a… avec Seven Bucks Productions, c’est presque comme si ‘la franchise’ faisait partie de notre conversation. Mais nous sommes aussi assez intelligents pour dire ‘Voyons comment tout se passe.' »

Jusqu’à présent, cela semble se passer plutôt bien, car malgré le faible taux d’approbation des critiques de 39% sur Rotten Tomatoes, les téléspectateurs de Netflix adorent le film et il se situe actuellement sur un score d’audience de 92% Fresh, et après tout, c’est le public. qui rapportent de l’argent. Si nous verrons Notice rouge 2 à l’avenir, qui devrait d’abord trouver du temps dans les emplois du temps de ses leads chargés, est un sujet qui sera sans doute discuté dans les prochains mois.

Sujets : Notice rouge, Netflix, Streaming