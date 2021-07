Victoria Cartagena incarne Renee Montoya pour la saison 3 de « Batwoman »

La troisième saison à venir de Batwoman continue de prendre forme alors que Victoria Cartagena a été révélée rejoindre le casting.

Dans un reportage exclusif de Date limite, il a été révélé que Victoria Cartagena rejoint le casting de Batwoman pour la saison 3 dans le rôle de Renee Montoya, un personnage que les fans de longue date de l’histoire de Batman seront plus que familiers. Ce ne sera pas non plus la première fois que Carthagène jouera ce rôle, puisqu’elle a également joué Montoya dans Gotham, bien qu’il soit souligné qu’il s’agira d’une version différente du personnage.

La nouvelle version de Renee Montoya est décrite comme suit :

Montoya de Carthagène est une ancienne officier du GCPD qui a quitté la force lorsqu’elle ne pouvait plus supporter la corruption au sein du département. Elle dirige maintenant la « division des monstres », qui n’a pas connu beaucoup d’action… jusqu’à présent. Juste et pragmatique, et LGBTQ+, c’est une femme avec une mission très personnelle (et mystérieuse) d’aider à nettoyer les rues de Gotham de la bonne manière, par tous les moyens nécessaires.

Victoria Cartagena rejoint un casting qui s’est récemment agrandi pour inclure Robin Givens dans le rôle de Jada Jet. Saison 3 de Batwoman est prévue pour la première le 13 octobre 2021 sur la CW.