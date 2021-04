8 étudiants inculpés après la mort d’un jeune de 20 ans suite à un prétendu bizutage de fraternité

Huit hommes ont été inculpés pour la mort d’un étudiant de 20 ans, Stone Holtz, à la Bowling Green State University dans l’Ohio après sa mort à la suite d’un événement présumé de bizutage de fraternité le mois dernier.

Six des hommes, âgés de 19 à 23 ans, ont été accusés d’homicide involontaire coupable. Les autres chefs d’accusation prononcés dans un acte d’accusation au grand jury comprennent l’homicide imprudent, le bizutage et la falsification de preuves, a déclaré le procureur du comté de Wood, Paul Dobson, lors d’une conférence de presse mercredi.

L’étudiant de Bowling Green, Stone Foltz, est décédé après une nuit de forte consommation d’alcool lors d’un présumé événement de bizutage de la fraternité, ont déclaré les procureurs. Avec l’aimable autorisation de la famille Foltz

Les procureurs affirment que Foltz est mort avec un taux d’alcoolémie plus de quatre fois supérieur à la limite de conduite légale de l’Ohio après avoir prétendument été contraint de boire près de 20 verres d’alcool fort le 4 mars dans le cadre d’un événement d’initiation à l’engagement de la fraternité Pi Kappa Alpha dans une maison hors campus. .

Foltz a été ramené chez lui par des membres de la fraternité et laissé seul dans son appartement, où son colocataire l’a trouvé insensible et a appelé le 911, selon les procureurs. Il est mort trois jours plus tard.

« Je veux dire ceci aux personnes qui étaient à l’événement – si vous n’essayez même pas de faire partie de la solution, vous pourriez bien être identifié comme faisant partie du problème », a déclaré Dobson lors de la conférence de presse.

L’avocat de l’un des hommes inculpés, Troy Hendricksen, 23 ans, a déclaré à NBC News que les faits de l’affaire disculperaient son client. Les représentants des sept autres hommes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’avocat de la famille Foltz appelle au changement à la suite de la mort de Foltz.

« Les enfants meurent sur les campus universitaires », a déclaré Rex Elliott à Gabe Gutierrez de NBC. « Et si nous ne réformons pas radicalement le système, alors ces jeunes enfants continueront de perdre la vie. »

Les parents de Foltz ont également publié une déclaration jeudi par l’intermédiaire de leur avocat.

« Nous vivons le pire cauchemar de tous les parents et ne serons pas en paix tant que le bizutage de la fraternité ne sera pas perçu pour ce qu’il est vraiment – des abus », indique le communiqué. « C’est inacceptable, et dans le cas de Stone, c’était mortel. Combien de blessures et de morts faudra-t-il pour que des personnes en position de pouvoir fassent ce qu’il faut? »

Le chapitre Pi Kappa Alpha à Bowling Green a été temporairement suspendu.

« Les actions de toute personne jugée responsable sont inacceptables et ne correspondent pas aux valeurs de Pi Kappa Alpha », a déclaré la fraternité nationale dans un communiqué.

La mort de Foltz a rappelé des souvenirs douloureux aux parents de Timothy Piazza, décédé à 19 ans en 2017 après une nuit de beuverie dans une fraternité de Penn State. Jim Piazza a plaidé pour que d’autres apprennent de la mort de son fils et prennent des mesures pour éviter de nouvelles tragédies dans une interview de 2017 sur AUJOURD’HUI.

«Faites ce qu’il faut», dit-il. «Comprenez ce qui s’est passé ici. Et si jamais vous êtes dans une situation où quelqu’un a besoin d’aide, aidez-le.

«Je veux que ce soit la seule et la dernière fois que ce type d’affaire soit poursuivi dans le comté de Wood», a déclaré Dobson. « Et s’il vous plaît Dieu, que ce soit la dernière fois que cela est poursuivi aux États-Unis. »