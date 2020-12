Star Wars: Pourquoi les sabres laser d’Ahsoka sont-ils blancs?

Comme on le sait, les rapports des derniers mois se sont concrétisés vendredi dernier, car Ahsoka Tano, favori des fans et ex-Jedi a fait ses débuts en direct dans l’épisode le plus récent de Le mandalorien. Bien sûr, elle a amené ses deux sabres laser blancs avec elle.

Comme tu le sais, c’est une chose couleur très inhabituelle et en effet c’est dans le canon officiel « Star Wars » seul personnage connu de nous, le sabres laser blancs les usages. Mais d’où l’ancien élève d’Anakin Skywalker a-t-il obtenu ces armes spéciales?

From The Mandalorian: Ahsoka se cache en exil et se bat contre les inquisiteurs

Le roman nous donne les réponses «Star Wars: Ahsoka» par l’auteure Emily Kate Johnston, qui a été publiée dans ce pays en 2017. Après les événements sur Mandalore et le Commande 66, qui a vu Ahsoka de première main dans la finale de « Star Wars: The Clone Wars », elle s’est cachée sur la planète sous le nom de « Ashla » Thabeska.

Cependant, elle ne pouvait pas y rester trop longtemps, c’est pourquoi elle a fini par suivre son chemin Raada LED. Après ça Rumeurs à propos de Jedi survivant circulé autour de la planète, l’Empire a envoyé l’un des siens Inquisiteurs, le sixième frère. Il était censé aller au fond des rapports et affronter l’ancien padawan pour se battre.

Dessin conceptuel du 13ème épisode de « The Mandalorian » (© Disney / Lucasfilm)

Ahsoka a réussi vaincre l’inquisiteur en duel. Puis elle a pris son arme, un double sabre laser avec une lame rotative, qui y était intégrée deux cyber cristaux. Avec l’aide de Côté obscur du pouvoir les inquisiteurs, comme les Sith, ont apporté leurs cristaux à Fleurssur quoi elle a fait un couleur rouge assumé. Ahsoka en profite Côté léger du pouvoirpour obtenir les cristaux guérir et purifier. Alors ils ont fini par en prendre un couleur blanche à.

Elle a ensuite construit les deux cristaux dans deux nouveaux sabres laser, leur Lames d’un blanc éclatant éclat. Incidemment, c’est aussi symbolique, car il montre clairement qu’Ahsoka n’appartient ni aux Jedi ni aux Sith, mais est au-delà des deux ordres. Bien sûr, ses nouvelles armes se sont également révélées extrêmement utiles dans la pratique, après tout, elle s’est battue avec elles les années suivantes contre d’autres inquisiteurs et leurs maîtres, Dark Vador.

Plus récemment, elle a utilisé ses deux sabres laser sur la planète Corvusoù ils ont aussi une certaine taciturnité Mandaloriens et une Enfant nommé Grogu rencontré. Que nous ayons Ahsoka dans la 2e saison de Le mandalorien verra encore, cependant, reste à voir. Les nouveaux épisodes de la série «Star Wars» sont toujours diffusés exclusivement sur Disney + le vendredi.

