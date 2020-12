Si la marche était la seule option viable pour se déplacer dans les jeux en monde ouvert, elle doublerait ou triplerait le temps nécessaire pour la terminer. Heureusement, la plupart des jeux offrent une sorte de véhicule ou d’animal qui accélère le processus de passage de A à B, et Immortals Fenyx Rising n’est pas différent.

Immortals Fenyx Rising: Comment apprivoiser les montures

Pour apprivoiser les montures dans Immortals Fenyx Rising, vous devez attendre d’avoir atteint la quête Dieux et monstres, car c’est là que le jeu commence. Vous pouvez apprivoiser n’importe quel cheval que vous voyez dans la nature, et si vous avez de la chance, vous pourriez même trouver un animal mythique que vous pourrez apprivoiser.

La chose la plus importante à considérer est comment vous approche du cheval ou toute autre créature ridable. Vous devez vous faufiler, ou en d’autres termes vous accroupir, pour vous rendre moins visible, puis approchez lentement la créature. Il est préférable d’approcher l’animal de son côté aveugle, alors venez vers lui par l’arrière.

Si l’animal vous détecte, un point d’exclamation rouge apparaîtra au-dessus de sa tête; quand vous le voyez, arrêtez de bouger jusqu’à ce qu’il disparaisse. C’est pour vous informer qu’il est en colère et qu’il sait qu’il y a quelque chose; si vous continuez à bouger, la monture s’éloignera. Une fois que cette marque a disparu, vous pouvez maintenant recommencer à vous déplacer et vous diriger vers l’animal.

Lorsque vous êtes assez proche, attendez les mots Monture apprivoisée pour apparaître, et prêt à frapper E si vous jouez sur PC ou Y / Triangle si sur console. Et c’est tout ce que vous avez à faire. Ce n’est pas comme Zelda: Breath of the Wild, où vous devez apprivoiser les chevaux en utilisant votre jauge d’endurance. C’est automatique, et c’est à vous d’invoquer quand et où vous voulez en appuyant sur T ou Y / Triangle. Bien sûr, il y aura certains domaines du jeu; vous ne pouvez pas les convoquer.

Pour changer vos montures, ouvrez simplement votre inventaire et vous verrez toutes les montures que vous avez apprivoisées. Les différents arrière-plans colorés derrière l’animal indiquent la rareté! Le plus coloré, mieux c’est!

Pour plus de guides sur Immortals Fenyx Rising, comme comment augmenter votre santé et votre endurance maximales ou même comment guérir, nous sommes là pour vous.