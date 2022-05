PS Plus : Les 5 premiers classiques de l’abonnement premium pour PS5/PS4 ont fuité

Récemment, Sony a finalement annoncé l’existence d’un Restructuration chez PS plus va donner. Dans le cadre de cela, le Service d’abonnement fusionné avec PS Now et il existe trois niveaux d’abonnement différents.

L’animal le plus cher PS Plus Premium sera appelé, comprend également près de 300 classiques des anciennes consoles PlayStation. Bien que Sony n’ait pas commenté les jeux, les trois premiers classiques ont maintenant été divulgués.

Les premiers classiques PS Plus Premium ont été découverts dans la base de données PSN

Sur Reddit, l’utilisateur Andshrew a partagé un tableau des jeux déjà découverts qui sont classés comme partie de PS Plus Premium comme un classique À offrir. C’est actuellement le cas cinq jeux:

Monsieur Foreur (PS1)

(PS1) Coureur de crête 2 (PSP)

(PSP) Tekken 2 (PS1)

(PS1) Vers Armageddon (PS1)

(PS1) Fête mondiale des vers (PS1)

D’où vient la liste ? Même si Sony n’a pas encore officiellement commenté les jeux, il est Source des titres ci-dessus très fiable. Parce qu’ils viennent tout droit du Base de données PSN. Bien sûr, il pourrait encore s’agir de jeux qui ne sont là qu’à titre de test. Mais c’est peu probable pour le moment, car Sony n’utiliserait pas la base de données officielle pour cela, pour ensuite supprimer à nouveau les jeux.

On peut actuellement supposer que dans les jours et les semaines à venir avant le départ du nouveau service le la plupart des jeux deviennent connus, une fois qu’ils sont ajoutés au PSN. Ainsi, vous saurez bientôt si PS Plus Premium pourrait vous valoir la peine et quels classiques sont prévus pour cela.

Une autre fuite avait déjà suspecté une autre série légendaire de PlayStation comme un classique :

En savoir plus sur la transition PS Plus

Récemment, Sony a finalement déclaré qu’il 22 juin une conversion la structures d’abonnement précédentes sur le Playstation 4 et Playstation 5 va donner. PS Now sera complètement abandonné en tant que tel et avec des fonctions étendues sur les deux niveaux PS Plus Supplémentaire comme PS Plus Premium distribué. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les niveaux individuels ici:

Avant même le basculement, il y aura un autre tout dans le mois à venir mise à jour normale pour PS Plus. Avec cela, vous avez la chance, entre autres FIFA 22 jouer. Nous attrapons tous les jeux dans un article séparé pour vous ensemble.