Qui sont les Avendaños de la série El Chapo Netflix ?

On vous dit de qui s’inspirent les personnages d’Avendaño dans la série El Chapo, de Netflix.



© @elchapolaserie.Les personnages d’Avendaño sont inspirés de personnages réels.

Si vous êtes fan de la série de El Chapo sur Netflix Mais tu ne sais pas qui sont les Avendanos Dans ce drame, on vous dit ici tout sur ces personnages : qui ils étaient dans la vraie vie et qui les incarne dans la fiction.

Qui sont les Avendaños dans la vraie vie, de la série Netflix El Chapo ?

Ces personnages de la série Netflix Ils représentent les frères Arellano Félix, en particulier Ramón et Benjamín qui étaient les dirigeants de l’organisation connue sous le nom de cartel de Tijuana puisque cette ville était son centre d’opérations.

Ce cartel est né lorsque Miguel Ángel Félix Gallardo, le chef du cartel de Guadalajara, a été arrêté en 1989.ce qui signifiait la séparation de celui-ci en différentes organisations, parmi lesquelles se distinguait le cartel de Sinaloa, commandé par Mayo Zambada et Chapo Guzmán, tandis que les frères Arellano Félix fondaient le cartel de Tijuana.

et si bien cette organisation était l’une des plus puissantes dans les années 90 et 2000mais après le meurtre de Ramón et la capture et l’extradition de Benjamin, leur pouvoir a été considérablement réduit et ils maintiennent actuellement une alliance avec le Jalisco Nueva Generación Cartel.

Qui sont les Avendaños dans la série El Chapo ?

Les personnages qui imitent l’Arellano Félix répondent également au nom de Ramón y Benjamínet leurs histoires sont racontées d’une manière similaire à ce qui s’est passé dans la vraie vie, comme l’origine de leur organisation et la manière dont les deux frères ont mis fin à leurs jours : l’un a été assassiné et l’autre a fini en prison.

Dans la série, l’acteur qui joue Ramón Avendaño est Rolf Petersen, tandis que l’acteur qui joue Benjamin est Hernán Romo qui font un travail spectaculaire d’interprétation des personnalités très opposées de ces frères à tel point que ces mêmes personnalités seraient reprises dans la série Narcos: Mexico.

