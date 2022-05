Bienvenue à Eden, série Netflix avec Belinda : de quoi s’agit-il ?

Vendredi dernier, le 6 mai, il est arrivé au catalogue de Netflix la série »Welcome to Eden », une production qui ramènera la chanteuse dans le monde du théâtre Bélinda. Cette nouvelle série espagnole a été créée par Joaquín Gorriz Oui Guillaume López Sancheza été un succès complet pour Netflix, car ce n’est actuellement pas seulement la série la plus regardée au Mexique, mais se classe également au deuxième rang dans la liste des séries non anglophones, une grande réussite compte tenu de la grande quantité de contenu avec ceux que Netflix compte.

De quoi parle Welcome to Eden ?

La nouvelle production espagnole suit un groupe de garçons qui assistent à une soirée exclusive sur une île totalement éloignée de la civilisation organisée par une marque d’une nouvelle boisson. L’histoire met en scène Zoa, une jeune influenceuse qui doute de son bonheur et afin de trouver quelque chose qui l’excite, elle se jette dans le festival en compagnie de quatre autres jeunes séduisants, qui comptent également un grand nombre de followers sur leurs réseaux sociaux. .

Tous les participants à la fête devront s’impliquer dans un projet appelé Eden, une communauté de jeunes qui luttent contre leurs propres problèmes. Cependant, quelques privilégiés reçoivent un bracelet bleu qui leur donnera le laissez-passer pour essayer exclusivement la nouvelle boisson gazeuse Eden, mais en la buvant, les choses peuvent devenir problématiques pour les protagonistes.

Au fur et à mesure de l’histoire, les jeunes se rendent compte que le paradis dans lequel ils se trouvent cache quelque chose de mystérieux, découvrant que ce qui semblait être une sympathique communauté est plutôt un groupe qui cherche à les enfermer et à les garder sur l’île.

Belinda, connue pour sa grande carrière dans la musique avec de grandes chansons comme » Ángel », joue l’Afrique dans cette production, un célèbre DJ qui aime faire la fête. « Elle aime bien paraître, être jolie, se sentir en sécurité, mais derrière tout cela, il y a une femme mystérieuse, elle ne veut pas que quiconque entre dans ses sentiments et son cœur », a déclaré la pop star, commentant la grande expérience qu’elle a eue. .. à son retour au jeu.

La série présente également des performances de Amaia AberasturiSergio Momo Alberto BaroLola Rodríguez, Bertha VazquezAna Mena, Begona VargasAmaia Salamanque et Guillaume Pfening.

» Welcome to Eden » a sa première saison entièrement disponible via Netflix, avec huit chapitres d’environ 40 minutes chacun. Bien que la série n’ait été créée que récemment, son énorme popularité et son succès pourraient amener Netflix à planifier une deuxième saison.