Quand est-ce que The Banshees of Inisherin, un film nominé aux Oscars 2023, sera présenté en streaming

Les Banshees d’Inisherin, l’un des nominés aux prochains Oscars, sont arrivés en salles. Quand seras-tu pour regarder en ligne ?

© IMDbQuand est-ce que The Banshees of Inisherin, un film nominé pour les Oscars 2023, sera diffusé en streaming.

Il reste un peu plus d’un mois avant la 95e édition du Prix ​​Oscar et nous avons déjà la liste complète avec toutes les nominations, dans laquelle divers films se distinguent et l’un d’eux est Les Banshees d’Inisherin. Ceci est la nouvelle bande écrite et réalisée par Martin McDonald qui a été créée en octobre 2022 dans les salles aux États-Unis, mais il y a quelques jours, elle est entrée dans le panneau d’affichage latino-américain. Quand sera-t-il diffusé ?

Synopsis officiel : « Situé sur une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande, ‘The Banshees of Inisherin’ raconte l’histoire de deux amis de toujours, Pádraic et Colm, qui se retrouvent dans une impasse lorsque Colm met fin à son A stupéfait Pádraic, aidé par sa sœur Siobhán et Dominic (un jeune homme troublé), peinent à reconstruire leur relation, refusant d’accepter les refus de son ami de longue date. Ultimatum désespéré, les événements se précipitent et entraînent des conséquences traumatisantes ».

+Quand The Banshees of Inisherin arrive-t-il en streaming

Comme nous vous l’avons dit, ce long métrage vient d’arriver dans les salles d’Amérique latine et les téléspectateurs commencent à découvrir pourquoi il faisait partie des histoires reconnues par la Hollywood Academy pour faire partie de son prix. Étant une production de Searchlight Pictures, qui appartient à Disney, nous confirmons que Les Banshees d’Inisherin arrive sur le service de streaming Star+. Pour le moment, il n’a pas été signalé quand, mais ce sera en 2023.

Los Espíritus de la Isla, tel qu’il a été traduit pour l’Amérique espagnole, vient de gagner trois des huit nominations dans le Ballons d’Or et est l’un des favoris dans le Oscars 2023. Lors de la cérémonie de l’Académie, il compte neuf nominations, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure actrice dans un second rôle et Meilleur scénario original.

Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, David Pearse, Gary Lydon et Jon Kenny composent le casting de ce film qui n’a pas seulement été salué par de grandes cérémonies de remise de prix, les critiques ont eu d’excellents mots pour cette production commandée par Martin McDonald. Les Oscars 2023 auront lieu le 12 mars et là le succès final de Les Banshees d’Inisherin.

