Warcraft 3 Re-Reforged : les fans restaurent eux-mêmes Remastered – mise à jour

Te souviens-tu quand Blizzard en 2018 promis de faire de Warcraft 3 un véritable jeu remasterisé ? Quand on parlait encore d’améliorer le jeu et pas simplement de l’améliorer, corset graphique accomplir?

Cela fait tellement longtemps maintenant que vous pourriez presque l’oublier. Mais le Les promesses étaient grandes, ensuite Warcraft 3 : Reforged a été annoncé avec fracas. Le titre devrait vraiment être reforgé depuis ses fondations. Mais il n’en est jamais arrivé là.

Les révisions comprenaient de nouveaux plans de suivi cinématographiques, des cartes révisées et bien d’autres, tels que des ajustements historiques qui rendent l’histoire plus crédible et pertinente pour World of Warcraft doit être optimisé.

Les fans le font eux-mêmes dans WarCraft 3: Re-Reforged

On rêve encore d’un tel remasterisé aujourd’hui. Et tandis que nous depuis avril 2021 n’ont entendu aucun signe de vie de Blizzard, qui a publié le dernier patch ici, quelque chose de gros se profile à l’horizon depuis un certain temps.

Car les fans mettent désormais la main dessus et, comme souvent, le résultat est extrêmement impressionnant. WarCraft II : Re-Reforgé est un projet communautaire, dont une seule personne est responsable, Monstre fou.

C’est un données de campagne téléchargeables pour Warcraft 3 : Reforged. Et récemment, il y a eu une énorme mise à jour.

Le premier est apparu le premier cinq chapitres pour le prologue de la Horde, suivez maintenant cinq autres chapitres pour le campagne du peuple.

Vous pouvez télécharger les données via Hive Workshop, partie 1 et partie 2

Comme dans le prologue, vous obtenez maintenant une caméra cinématographique pour la campagne humaine, qui correspond à l’annonce originale et met tout en lumière d’une nouvelle manière. De plus, le Cartes et missions légèrement ajustées. Ils restent essentiellement inchangés, mais les chemins, par exemple, devraient désormais apparaître plus logiques, ce qui bénéficiera à une meilleure jouabilité.

C’est aussi excitant que InsaneMonster le Lore élargi aussi comme initialement prévu.

Cependant, un arrière-goût amer reste avec le sujet. Nous devons nous demander : si un seul fan peut réussir cela sur une période de plusieurs mois, à quoi ressemblerait la promesse si Blizzard l’avait officiellement mise en œuvre ?

Nous ne le saurons jamais, mais cela montre une fois de plus qu’ils n’ont rendu service à personne. Pas même les coffres d’Activision Blizzard, après tout, il y a d’innombrables retours grâce au remboursement automatique venir et on ne peut certainement pas parler d’un succès financier ici. Une véritable tragédie pour toutes les personnes impliquées.