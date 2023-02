25 ans de Titanic : James Cameron a raconté les secrets du film lors d’une conférence de presse

James Cameron vient d’une année 2022 fructueuse grâce à Avatar : la voie de l’eauqui peut se poursuivre cette année avec les nominations que le film a aux Oscars 2023. Cependant, le cinéaste se prépare également à une date très importante pour lui et c’est le 25e anniversaire de titanesque, un film qui aura une réédition mondiale en 4K pour le célébrer. Avant cela, le réalisateur est apparu lors d’une conférence de presse.

Au début, il a répondu pourquoi il voulait faire ce long métrage : « Pour en revenir au début, j’ai été fasciné par le Titanic à partir du moment où j’ai commencé à travailler avec les gens de Woos Hole Onceanographic Institution qui faisaient toute la robotique et tout ce qui m’intéressait quand j’ai fait The Abyss. Ils étaient devenus célèbre. pour la découverte et la première exploration du Titanic. J’ai vu A Night to Remember une nuit et j’ai pensé, wow, quelle toile de fond incroyable pour une histoire d’amour cela ferait..

+James Cameron lors d’une conférence de presse pour Titanic

Au cours de la conférence, il a été interrogé sur le succès ultérieur de Leonardo DiCaprio à Hollywood : « J’adorerais dire que j’avais une boule de cristal et je suis tellement prémonitoire que je pouvais voir qu’il aurait cette carrière incroyable et de multiples nominations aux Oscars et tout ça. Ce que nous savions à l’époque, c’est qu’il était un très , un acteur très fort, un acteur vraiment talentueux. Et il semblait avoir des possibilités illimitées. Maintenant, ce n’est pas parce qu’un acteur a des possibilités illimitées qu’il remarquera ce qu’il a fait..

Il a également laissé des mots de louange pour Kate Winslet: « Elle en est venue à réaliser la promesse de son génie précoce. Quand nous l’avons choisie pour Titanic, elle avait 19 ans. Leonardo avait, je pense, 20 ans à l’époque. Et ils avaient chacun un an de plus quand ils étaient, vous savez, un Ils Ils avaient un an de plus quand on a fini de tourner. Et ça ne nous a pas pris un an pour tourner, mais chacun avait un anniversaire pendant le tournage. Mais ils étaient jeunes, tu sais ? Ils étaient jeunes, mais tous les deux étaient déjà en route. Je pense aussi qu’il est juste pour nous de ne pas nous attribuer le mérite d’avoir lancé leur carrière ».

Il a également rappelé les premiers moments où il a rejoint DiCaprio et Winslet: « Kate est une personnalité très énergique et elle manifeste sa volonté dans le monde qui l’entoure. Et c’est très évident au fur et à mesure qu’elle avance. Et maintenant, elle produit ses propres films et ainsi de suite. Elle était très excitée quand elle est sortie de la lecture avec Leo. Et, vous savez, je ne suis pas aveugle, sourd et muet. Je pouvais voir la chimie entre eux. Elle l’a répété après coup. Et elle a dit : « C’est le mec. C’est le mec. » ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il changerait quelque chose dans le film aujourd’hui, il a répondu : « Et n’ayant pas fait Titanic à l’époque et le faisant maintenant, je suis sûr que je serais toujours intéressé par le sujet. Je suis sûr que je le raconterais toujours comme une histoire d’amour. Je suis sûr que je le ferais concentrez-vous toujours sur les émotions. En ce qui concerne la façon dont nous l’avons fait, la technique actuelle, tout est différent maintenant. Nous aurions utilisé beaucoup plus de CGI. Nous aurions construit beaucoup moins de décors. Nous aurions utilisé beaucoup de CGI foules, parce que nous savons comment le faire maintenant. Nous savons comment le faire, vous savez, indiscernable de la photographie réelle. Notre approche serait donc très différente..

Se référant spécifiquement au 25e anniversaire et à la raison d’être vu dans les salles, il a expliqué: « Eh bien, parlons de 25 ans plus tard. Il y a donc une nostalgie pour beaucoup de gens, ils se souviennent où ils étaient quand ils l’ont vu dans les films, où ils en étaient dans leur vie et leurs relations ou s’ils étaient, vous savez, un enfant naïf ou s’il était déjà adulte, ou toutes ces choses. Titanic nous lie à des moments dans le temps parce qu’il a une sorte d’intemporalité, n’est-ce pas ? Mais l’expérience théâtrale. Vous savez quoi ? Les téléviseurs sont géniaux, vous Ces téléviseurs à grand écran « Ils sont géniaux, n’est-ce pas ? Et les systèmes de sonorisation domestiques sont plutôt bons de nos jours. Cette différence décisive qui existait il y a 25 ans en termes de présentation physique n’est plus aussi décisive. ».

« Mais je vais vous dire une chose qui est fondamentalement différente dans le fait d’aller au cinéma, vous prenez la décision de vous lever sur vos pattes arrière, de monter dans votre voiture, de traverser la ville en voiture, de payer beaucoup d’argent pour vous garer, de payer beaucoup d’argent pour les billets et le pop-corn, et s’asseoir et passer trois heures et 15 minutes à faire un voyage. Vous ne pouvez pas le mettre en pause, vous ne pouvez pas décider de le jouer pendant deux ou trois nuits consécutives parce que c’est plus pratique pour votre Vous ne pouvez pas effectuer plusieurs tâches à la fois, aller dîner pour les enfants, aller commander une pizza, sortir une bière du frigo, peu importe. Vous ne pouvez pas mettre ce putain de truc en pause, non ? »terminé.

