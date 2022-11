Star Wars: Fortnite lance des skins pour Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia

Trois grands personnages de la saga »guerres des étoiles » ils arriveront à la bataille rangée de »Fortnite ». Le développeur Epic Games a annoncé que Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo sont maintenant disponibles dans la boutique en jeu, avec leurs skins de trilogie originaux dans le cadre de la semaine Star Wars.

En plus des personnages, les joueurs pourront acheter des pioches, des planeurs et des sacs à dos sur le thème de Star Wars. Epic Games a également publié des armes classiques de « Star Wars » dans Fortnite, de sorte que les sabres laser et les fusils blaster seront utilisables sur votre carte au cours de la semaine prochaine. Dark Vador et ses Storm Troopers sont également revenus en tant que PNJ.

Ce ne sera pas la première collaboration de lucasfilm et Fortnite. D’autres personnages de »Star Wars » sont déjà apparus dans la populaire bataille royale, y compris une foule de personnages de la franchise tels que Mandalorian et Grogu, Rey, Finn, Dark Vador, Boba Fett, Kylo Ren, Obi-Wan Kenobi et Zorii Bliss.

Écrit et réalisé par Georges Lucas »Star Wars » a créé son premier film le 25 mai 1977, racontant l’histoire de Luke Skywalker (Marc Hamil) tout en étant entraîné dans le conflit entre l’Empire et l’Alliance Rebelle. Depuis, la franchise est devenue l’une des plus influentes de tous les temps.

L’acteur Harrison Ford Oui Carrie Fisher Ils ont également joué dans la trilogie originale « Star Wars » en tant que Han Solo et la princesse Leia, respectivement, revenant avec Hamill pour la trilogie suite de Disney et Lucasfilm, qui a sorti leurs films entre 2015 et 2019.

En ce moment, les fans attendent la sortie de la troisième saison de »The Mandalorian », qui poursuivra les aventures de Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu, mieux connu sous le nom de Baby Yoda, devant arriver sur Disney+ en Février 2023, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie précise.

Tous les films et séries »Star Wars » sont disponibles dans le catalogue Disney+.