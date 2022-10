Le plus grand mystère de Gus Fring qui reste non résolu après « Better Call Saul »

Le 15 août dernier a pris fin Tu ferais mieux d’appeler Saul la préquelle de « Breaking Bad » qui est devenu l’une des productions préférées des utilisateurs de Netflix. Ainsi, en plus de se concentrer sur le parcours de Saul Goodman, la série a également ramené le mystérieux Gus Fring.

Interprété par l’acteur Giancarlo Esposito, ceci est considéré comme l’un des personnages préférés des fans. En ce sens, nous avons pu en apprendre un peu plus sur lui et sa relation avec sa compagne Max.

Cependant, il y a un point clé de sa vie qui n’a pas encore été révélé et qui pourrait être présenté dans un autre retombées du projet de télévision. Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez quel est le plus grand mystère de Gus Fring qui reste non résolu.

QUEL EST LE MYSTÈRE DE GUS FRING QUI N’EST TOUJOURS PAS RÉSOLU ?

Selon le portail ScreenRant, le grand mystère de Gustavo Fring que les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould hide a toujours à voir avec ce qui est arrivé au personnage dans santiago, Chili.

Bien que nous découvrions comment il a construit son laboratoire secret de méthamphétamine, quelle était sa routine et comment il dirigeait son organisation criminelle, la vérité est que les événements survenus dans sa ville natale n’ont jamais été expliqués.

Au cours de la quatrième saison de « Breaking Bad »seul ce lieu est mentionné, car on assiste au début de la rivalité entre Gus Oui Monsieur Eladioqui a assassiné l’ami et associé de la frange, Max. Plus tard, il est simplement révélé que le dossier de Gustave au Chili n’existe pas, il est donc évident que le propriétaire de « Les frères poulets » il aurait fait de grands efforts pour protéger son identité passée.

Gus Fring et son partenaire Max sont originaires de Santiago, au Chili (Photo : AMC)

QUE SAIT-ON DE GUS FRING AU CHILI ?

Selon ce qui est établi dans les deux productions, Gustave aidé Max s’évader des bidonvilles de Santiago et finalement ils arrivèrent tous les deux Mexique.

Bien qu’il soit spéculé que la frange aurait pu être lié à des événements réels impliquant le dictateur Augusto Pinochetla vérité est qu’il ne s’agit que de rumeurs qui cherchent à étayer les faits essentiels qui Gus aurait laissé derrière lui.

Gus Fring pleure la mort de Max dans « Breaking Bad » (Photo : AMC)

POURRAIT-IL Y AVOIR UN SPIN-OFF DE GUS FRING ?

Ce mystère a perduré durant les deux séries et pourrait déboucher sur la création d’un futur spin-off sur le personnage. au moins pour Giancarlo Espositocette idée n’est pas exclue : « [Gould y Gilligan] Ils ont dit exactement cela : ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, et on ne sait jamais. »il a dit à EW.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation officielle d’une nouvelle production de l’univers « Breaking Bad »la simple existence de cette possibilité est sûrement quelque chose que de nombreux fans célèbrent déjà.