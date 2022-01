Netflix

Netflix possède l’un des catalogues les plus diversifiés de toutes les plateformes avec un contenu incroyablement actuel. Mais, en plus, les productions classiques ne manquent pas. Vous ne savez pas quoi voir ce week-end ? Ne manquez pas cette liste.

Au fil des années, le catalogue de Netflix s’élargit. Avec du contenu pour tous les âges et tous les goûts, la plateforme parvient à attirer ses utilisateurs et, de même, à continuer d’ajouter des abonnés dans le monde entier. La société est en activité depuis plus d’une décennie et est présente dans plus de 200 pays. Et, peu importe le temps qui passe, il continue de montrer pourquoi il est considéré comme le géant du streaming.

Sans doutes, Netflix trouvé les formules exactes pour séduire les téléspectateurs qui continuent à la choisir comme plate-forme typique lorsqu’ils regardent des films ou des séries. Mais, il faut préciser qu’au-delà de ses productions originales, cette compagnie possède également des créations classiques toujours très recherchées par les fans. Par conséquent, si vous ne savez pas quoi voir ce week-end, rien de mieux que de retourner au cinéma typique et de profiter de ces trois films.

3 films Netflix classiques à regarder avant le week-end :

1. M. et Mme Smith :

C’est l’un des classiques les plus importants du cinéma d’action et de comédie. Protagonisée par Angelina Jolie Oui Brad Pitt, cette bande est sortie en 2005, mais elle est encore bien connue des fans des acteurs. Par ailleurs, il faut préciser que d’après l’histoire d’amour entre les deux stars hollywoodiennes, c’est sur le tournage de ce film qu’ils sont tombés amoureux.

Le résumé de Netflix se lit comme suit :John et Jane forment un couple ordinaire qui ignore apparemment qu’ils partagent une profession : ils sont tous les deux des voyous embauchés.”.

2. Cinquante Nuances de Grey :

C’est le film qui a lancé Jamie Dornan et Dakota Johnson à la renommée internationale. Connu pour son intrigue sadique, la réalité est qu’il s’agit de l’un des films romantiques les plus emblématiques de ces derniers temps. Il est basé sur les livres d’EL James et a été un succès au box-office lors de sa sortie en 2015.

Notes de synopsis de Netflix : « Un séduisant multimillionnaire et un étudiant universitaire naïf sont entrelacés dans une relation intense dans laquelle ils vont explorer les limites de l’érotisme.”.

3. Cher John :

C’est définitivement le film idéal pour les fans de romance extrême et de drame. Créé en 2010, cette romance de guerre met en vedette Channing Tatum et Amanda Seyfried et est encore bien connue des fans. Avec une histoire passionnante et douce-amère, Cher John C’est le film idéal pour le week-end.

Voici comment Netflix le résume :Lors d’une permission, un soldat américain tombe amoureux d’une fille. Mais quand il se réengage, ils doivent tous les deux garder leur amour vivant par des lettres.”.

