Cyberpunk 2077: Relations dans Night City – Toutes les romances possibles – Solution (Guide)

Ah, Night City. Une ville qui sent constamment l’huile de graissage, le plomb et le sang, mais aussi un endroit où l’amour est dans l’air. Pendant votre séjour dans la ville la plus dangereuse du monde, vous pouvez commencer des romances sérieuses dans la peau de V et dans ce guide, nous allons révéler la solution à la question de savoir dans quel partenaire relation il se trouve Cyberpunk 2077 donne le sexe que ces PNJ attendent de leur partenaire et comment vous pouvez les séduire.

Cyberpunk 2077: Toutes les romances dans la ville de nuit – Guide

Alors que la ville regorge de toutes sortes de personnalités cool, belles, intelligentes et carrément sexy, il n’y a en fait que quatre personnages avec lesquels vous pouvez romancer. Ces quatre personnes sont Panam, Judy, Kerry et rivière.

Pour que votre intérêt soit retourné, certains doivent être exigences de base De plus, vous devez prendre la bonne décision à des moments très précis.

Panam

Une relation avec le Panama n’est possible que si V en a une physique masculin a, la voix n’a pas d’importance.

a, la voix n’a pas d’importance. Prenez la mission secondaire NM-45, Riders on the Storm , dès que Panam vous appelle à ce sujet. Flirtez avec elle à la fin de cette mission.

, dès que Panam vous appelle à ce sujet. Flirtez avec elle à la fin de cette mission. Prenez la mission secondaire NM-49, Avec un peu d’aide de mes amis , dès que Panam vous appelle à ce sujet. Ne dites pas à Saul au début de cette mission ce que Panam prévoit, sinon elle rompra le contact avec vous et une romance ne sera plus possible.

, dès que Panam vous appelle à ce sujet. Ne dites pas à Saul au début de cette mission ce que Panam prévoit, sinon elle rompra le contact avec vous et une romance ne sera plus possible. Pendant la mission secondaire Avec un peu d’aide de My Firends, vous n’êtes pas autorisé à dire à Panam pendant la conversation lors des matchs de chemin de fer que vous l’aidez pour l’argent.

Avez-vous terminé NM-49, il continue avec la mission secondaire NM-50, Reine de la route. Une fois que V est familiarisé avec les commandes du basilic, vous devez répondre à la suggestion de Panam d’approfondir l’entrelacement de vos systèmes nerveux. Alors demande à la dame « Voulez vous l’essayer? » tu réponds avec « Oui ok ».

Panam Palmer est une option romantique © CD Projekt

Judy

Voulez-vous devenir romantique avec Judy dans Cyberpunk 2077, Vs Voix et physique féminines être.

être. Prenez la mission secondaire NM-30, Poissons , dès que Judy vous appelle à ce sujet. Dans cette mission, vous devez rejeter le plan de Maiko ou au moins son paiement.

, dès que Judy vous appelle à ce sujet. Dans cette mission, vous devez rejeter le plan de Maiko ou au moins son paiement. Prenez la mission secondaire NM-31, Chanson de la pyramide , dès que Judy vous appelle à ce sujet. Pendant la mission, acceptez l’invitation de Judy à plonger d’abord avec elle puis à passer la nuit dans le bungalow.

, dès que Judy vous appelle à ce sujet. Pendant la mission, acceptez l’invitation de Judy à plonger d’abord avec elle puis à passer la nuit dans le bungalow. Si tu aimes ça Guider Poursuivi jusque-là, vous avez l’opportunité d’embrasser Judy dans la salle de bain. Saisissez-les!

Poursuivi jusque-là, vous avez l’opportunité d’embrasser Judy dans la salle de bain. Saisissez-les! Le lendemain matin, V rejoint Judy sur le quai et lui dit que votre nuit ensemble a été le début de quelque chose de beau.

Judy Alvarez dans Cyberpunk 2077 © CD Projekt

Kerry

Une relation avec ce monsieur n’est possible que si Vs Voix et type de corps masculins sont.

sont. Prenez la mission secondaire M-43, Boissons en bateau , dès que Kerry vous appelle à ce sujet. Embrassez-le dès qu’il vous demande de l’aide à l’intérieur du yacht au milieu de la baie.

, dès que Kerry vous appelle à ce sujet. Embrassez-le dès qu’il vous demande de l’aide à l’intérieur du yacht au milieu de la baie. Attendez la scène sur la plage, puis sélectionnez la ligne de dialogue qui confirme votre intérêt pour Kerry.

Projet CD Romance avec Kerry Eurodyne ©

rivière

Une romance avec River n’est possible dans « Cyberpunk 2077 » que si V en a une physique féminin possède, le terrain n’a pas d’importance.

possède, le terrain n’a pas d’importance. Prenez la mission secondaire NM-20, La chasse , dès que River vous appelle à ce sujet, sauvez-le pendant cette mission.

, dès que River vous appelle à ce sujet, sauvez-le pendant cette mission. À la fin de NM-20, lors de la conversation finale, sélectionnez la ligne de dialogue qui exprime votre intérêt pour River.

Prenez la mission secondaire NM-21, Suivre la rivière , dès que River vous appelle à ce sujet. Embrassez l’homme aux deux occasions qui se présentent.

, dès que River vous appelle à ce sujet. Embrassez l’homme aux deux occasions qui se présentent. Le lendemain matin, vous devez réaffirmer vos intentions dès que River veut savoir où il se trouve. Répondez-lui « J’aime être avec toi ».

Histoire d’amour avec River Ward © CD Projekt

Cyberpunk 2077: scènes d’épilogue avec des partenaires de relation – solution

Tu devrais être à nous Solution avez suivi et ri de votre moitié, il est possible que votre partenaire im épilogue apparaît également. Ci-dessous, nous expliquons toutes les possibilités de « Cyberpunk 2077 » qui mènent à votre relation amoureuse dans le scénario.

Mission principale 26: Nocturne Op55N1

Après que V a fait le court détour vers la clinique de Viktor, pendant la scène avec Misty sur le balcon, vous avez la possibilité d’appeler la personne avec laquelle vous avez une relation. Si vous faites cela, le PNJ correspondant apparaît pendant l’épilogue, sinon vous êtes seul dans la scène correspondante.

Epilog: Où est mon esprit?

Dans Épilogue 1que vous ne pouvez réaliser que si vous êtes HM-26 a décidé Hanako pour suivre, vous pouvez décider de contacter votre proche. Vous recevrez également un appel de votre partenaire pendant les crédits.

Épilogue: tout au long de la tour de guet

Dans Épilogue 2, ce que vous ne pouvez réaliser que si vous décidez d’aller à HM-26 Panam partir et quand tu es Mikoshi l’arbre vous recevrez également un appel de votre partenaire. Devriez-vous être dans cet épilogue Panam ou Judy être ensemble devient le personnage correspondant Ville de nuit partez avec vous les gars. rivière et Kerry ne vous accompagnera pas.

Epilog: Chemin de la gloire

Épilogue 4 vous pouvez accéder soit en spécifiant dans HM-26 rouge partir ou le manière secrète jouer. Mikoshi alors vous devez utiliser le Regard entrer. Avez-vous fait cela, vous avez une conversation avec votre partenaire relationnel dans le penthouse. Il ou elle vous appellera également pendant le générique.

Épilogue: New Dawn Fades

Dans HM-26, choisissez soit Panam ou sur Coquin partir. Vous pouvez également jouer de manière secrète. De toute façon, vous devez traverser le pont avec Alt à Mikoshi. Votre partenaire de relation n’apparaîtra pas pendant cette fin, mais ne vous appellera qu’au générique.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂