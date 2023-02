Spotify est sur le point de dépasser Netflix en nombre d’abonnés

in

Spotify a publié son rapport 2022, révélant quelques détails intéressants.

Spotify est sur le point de rattraper Netflix en nombre d’abonnés.

rejoindre la conversation

L’importance de Spotify dans le secteur du streaming est incontestable. La plateforme de streaming musical est la plus importante au monde, avec 30,5 % du marché total. En deuxième position et assez loin se trouve Apple Music, tandis que les autres plateformes se partagent le reste du gâteau.

Nous avons dédié une couverture à Spotify dans le passé. Nous avons parlé de la façon d’avoir l’abonnement premium moins cher que la normale, tout comme nous avons donné des alternatives à la plate-forme pour ceux qui ne sont pas particulièrement attirés par elle. Cependant, la raison de cet article n’est autre que marquer une étape importante pour la plateforme de streaming.

Spotify ne cesse de croître

La société a publié son rapport 2022, qui révèle plusieurs détails importants. Le premier d’entre eux est que Spotify compte actuellement 205 millions d’abonnés. Ce chiffre le place à seulement 16 millions de retard sur Netflix en termes d’utilisateurs, du moins selon les derniers chiffres connus.

Justement parlant d’utilisateurs, la plateforme compte actuellement 489 millions d’utilisateurs actifs entre utilisateurs gratuits et payants, ce qui représente une croissance de 20% par rapport à 2021. La société a également révélé que, grâce à la réception de podcasts au sein de la plateforme, entre eux et le service de musique sont devenus le service numéro 1 du genre.

Malgré les bonnes données, il est important de rappeler que des artistes comme Neil Young ou Joni Mitchell, au début de l’année dernière, Ils ont quitté Spotify après la polémique liée au podcast Joe Roganqui a été accusé de promouvoir le déni et la désinformation sur le COVID-19 alors que la pandémie était encore à son apogée.

Une autre critique majeure qui a été adressée à la plate-forme ces derniers temps est les quelques redevances que les artistes reçoivent pour chaque lecture de leurs chansons. Différents artistes plus ou moins influents se sont plaints de ce peu et mal que Spotify paie concernant le droit d’auteur, ce qui fait que certains noms (comme James Blunt) ont choisi de quitter la plateforme et de chercher d’autres voies.

rejoindre la conversation

Jouer sur YouTube

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?