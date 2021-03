Faire des plans pour la 4 saison de Stranger Things: commencé plus tôt que la sortie de la saison précédente

Comme pour les saisons au-delà, la planification de la quatrième saison de Choses étranges a commencé plus tôt que la sortie de la saison précédente. Dans une interview avec Entertainment Weekly qui a eu lieu rapidement après la sortie de la saison 1/3, les créateurs de la collection Matt et Ross Duffer ont découvert que le groupe innovant de la série s’était déjà réuni à de nombreuses reprises pour discuter du destin de l’affichage.

18 Le 30 septembre 2019, Netflix a annoncé qu’il avait signé les Duffer Brothers pour un tout nouvel accord télévisuel et cinématographique pluriannuel qui deviendrait vraiment une valeur de 9 coïncidant avec la déclaration de l’accord de fabrication, Netflix a également introduit le renouvellement de Stranger Things pour un quatrième saison en publiant un bref teaser d’une minute sur YouTube.

Le teaser, qui indique une horloge grand-père qui tourne dans Upside down, se termine par le slogan «Nous ne sommes plus à Hawkins», qui a conduit de nombreux magasins d’information à investir dans le cadre de l’affichage, serait délocalisé en Russie.

L’écriture

Commentant la finition du cliffhanger de la saison précédente, Ross Duffer a divulgué la procédure de connexion des arcs d’histoire entre les saisons: nous n’avons pas besoin de nous noter dans un coin, nous nous efforçons donc d’avoir ces premières discussions avec les écrivains simplement pour nous assurer que nous sommes nous mettre en place pour suivre la bonne voie. Nous n’en savons pas beaucoup, mais nous comprenons quelques-uns des grands et vastes traits.

A la courtepointe de la saison 2, on connaissait approximativement Billy. Nous savions que les Russes allaient être disponibles. Nous n’avons pas reconnu le centre commercial et tout, cependant, une fois de plus, nous réalisons ces énormes coups. C’est un peu là où nous sommes dans la saison quatre. Nous avons d’énormes et vastes courses.

Il s’agit simplement maintenant de remplir approximativement ces lignes à l’intérieur des détails. Nous sommes plutôt enthousiastes à l’idée de savoir dans quels domaines il va probablement évoluer. Encore une fois, comme nous l’avons dit, cela semblera très exceptionnel que cette saison. Mais je suppose que c’est le bon élément à faire et je suppose que ce sera probablement intéressant.

Matt Duffer a indiqué que l’un des «coups extensifs» de l’intrigue est le principal milieu du mouvement déplacé hors de Hawkins, Indiana, pour le grand public de la saison, une séquence d’abord. Il a également indiqué que les nombreuses fins non fixées jusqu’à la fin de la saison trois, qui comprend la mort perçue de Hopper et Eleven suivi en utilisant la mère de Will et en déménageant avec sa nouvelle famille hors du pays, seront tous explorés pendant la durée de la quatrième saison.

Le 6 novembre 2019, lors de la fête de Stranger Things Day, l’argent des médias sociaux légitimes dû à la salle d’écriture de l’émission a découvert le titre du premier épisode de la quatrième saison («Chapitre un: The Hellfire Club») et qu’il s’est transformé en écrit en utilisant les Duffer Brothers. Le 18 juin 2020, les Duffer Brothers ont présenté via Twitter que la saison 4 comprendra 9 épisodes.

Fonderie

Le 1er novembre 2019, le casting avait commencé à ajouter quatre nouveaux personnages masculins à la programmation de la quatrième saison, trois des emplois étant des adolescents et certainement l’un d’eux étant une personne.[21][22] Les rôles d’adolescents ont été caractérisés comme allant « d’un metalhead à un jock autorisé à un homme ou une femme qui sonne beaucoup comme le jumeau de Fast Times à Ridgemont High stoner Jeff Spicily », alors même que le personnage de la personne est devenu lié à la L’histoire russe a été apportée tout au long de la saison 0.33.

Le 3 décembre 2019, la salle des scénaristes de l’exposition a confirmé que la personne de Maya Hawke, Robin, pourrait revenir pour la quatrième saison. Le 14 février 2020, Netflix a montré que David Harbour pouvait revenir en tant que Jim Hopper et que Tom Walachia avait été choisi comme un malfaiteur russe. Le merchandising de Pariah Ferguson en série tous les jours pour la quatrième saison…

