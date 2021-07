Lzzy Hale devient la première femme ambassadrice de Gibson

Depuis un peu plus de 127 ans, la marque Gibson s’est imposée comme l’une des plus distinctives, acclamées et appréciées par les musiciens vétérans et les débutants lors du choix d’une nouvelle guitare, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’elle ne se fasse connaître. première femme ambassadrice.

Lzzy Hale, l’énergique frontman et chanteuse du groupe de hard rock américain Halestorm, a été choisie pour avoir le privilège d’être la première femme à recevoir ce rendez-vous spécial de Gibson, qui mettra en vente une nouvelle gamme de guitares conçues par le chanteur -auteur-compositeur, recevant cette nomination lors d’une cérémonie à Nashville, Tennessee.

« Je suis plus qu’honorée d’être nommée ambassadrice de Gibson », a déclaré Lzzy Hale dans un communiqué officiel, notant que cela faisait partie de ses rêves depuis l’âge de 16 ans. « C’est un sentiment incroyable de savoir que ce rêve est devenu réalité. » La chanteuse a également exprimé le grand sentiment qui l’inonde au moment de jouer de sa guitare Gibson, s’assurant qu’avec elle elle réalise son plein potentiel.

C’est un privilège de représenter mon style, mon genre et l’incroyable pouvoir de la musique qui nous unit tous avec ma belle famille Gibson.

Cesar Geukian, président de la marque Gibson, à travers la même déclaration a réservé un large accueil à Hale. « Lzzy est un ambassadeur de la musique, pas seulement pour Gibson. C’est une chanteuse puissante, une guitariste coriace et une force influente dans la musique. Lzzy est une pionnière dans tous les sens du terme. »

Elle continue d’ouvrir la voie à d’autres artistes pour suivre son exemple, brisant les barrières et élevant Halestorm en tant que groupe lauréat d’un Grammy avec une base de fans fidèles.

Plus tôt cette année, Corey Taylor du groupe Slipknot, Scott Ian d’Anthrax et Dave Lombardo de Slayer ont rejoint Lzzy Hale sur une nouvelle chanson intitulée « Thunder Force », qui a servi de chanson thème à leur comédie d’action au nom unique du catalogue Netflix. .