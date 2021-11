« Cowboy Bebop » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Développé par André Nemec et Jeff Pinkner, écrit par Christopher Yost et avec John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell et Elena Satine, « be-bop cow-boy« Est une adaptation en direct de la série animée japonaise du même nom qui est disponible sur Netflix depuis le 19 novembre 2021.

PLUS D’INFORMATIONS: « Cowboy Bebop » aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Cette fiction en dix épisodes se déroule en 2071 et suit trois chasseurs de primes qui tentent de laisser le passé derrière eux. Aussi différents que mortels, Spike Spiegel, Jet Black et Faye Valentine forment une équipe badass et sarcastique prête à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire, pour le juste prix. Cependant, le passé ne tardera pas à les rattraper.

« be-bop cow-boyIl se concentre également sur la rivalité entre Spike et Vicious, qui étaient d’anciens amis et membres du Syndicat, l’organisation criminelle la plus puissante du système solaire. Leurs problèmes ont commencé quand ils sont tous les deux tombés amoureux de Julia, qu’ils ont rencontrée dans la boîte de nuit d’Ana.

Pour commencer une nouvelle vie avec une nouvelle identité, Spike, connu sous le nom de Fearless, simule sa mort. Plus tard, il rejoint Jet et tout en poursuivant le transfuge du Syndicat Asimov et sa petite amie Katherine rencontrent Faye, une femme qui souffre d’amnésie depuis qu’elle s’est réveillée d’un sommeil cryogénique.

Spike, Jet et Faye font partie de l’équipe vedette de « Cowboy Bebop » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « COWBOY BEBOP » ?

Tout au long de la première saison de « be-bop cow-boy”, Vicious assassine tous ses concurrents et supérieurs, y compris son père Caliban, pour finalement devenir le leader incontesté du Syndicat. Mais en apprenant que Spike est toujours en vie, il se concentre sur son assassinat.

Après avoir affronté sa femme Julia, Vicious kidnappe la fille de Jet, Kimmie, pour forcer Spike à se rendre. C’est évidemment un piège, auquel Spike et Jet n’échappent qu’avec l’aide de Faye. Bien qu’il ait la possibilité de s’échapper, l’ancien membre du Syndicat préfère rester pour résoudre son affaire inachevée.

La confrontation entre Spike et Vicious se déroule de manière similaire à l’anime original, à la différence que dans la série Netflix, Julia interfère, qui tire sur son mari et malgré Spike déclare son amour pour elle et avoue qu’il a rêvé d’elle, Il lui tire également dessus et le protagoniste tombe d’une des fenêtres de la cathédrale.

Julia envisage de contrôler le Syndicat au nom de Vicious, qui a survécu à la fusillade et est prisonnière de sa femme, qui a apparemment l’intention de jouer à la roulette russe tous les jours pour se venger de tous ses abus.

Vicious et Spike s’affrontent à la fin de la première saison de « Cowboy Bebop » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « COWBOY BEBOP » ?

À la fin de « be-bop cow-boyIl est révélé que Spike a également survécu au coup de feu et à la chute. Lorsqu’il retourne au Bebop, il découvre que Faye est allée retrouver sa mère biologique et Jet, qui se sent trahi après avoir appris la vérité sur le passé de son partenaire, l’avertit que la prochaine fois qu’il le verra, il le tuera.

Dans la dernière scène, alors que Spike quitte un bar, une fille aux cheveux roux apparaît qui prétend avoir un travail de chasseuse de primes. Voici Edward Wong Hau Pepelu Tivrusky IV, également connu sous le nom de Radical Ed, une jeune fille androgyne de 13 ans qui rejoint l’équipage.

La personne qu’ils doivent capturer est l’Homme aux papillons, connu dans l’anime sous le nom de « Volaju » ou Vincent Volaju, un ancien combattant devenu terroriste. Même si Netflix Elle n’a pas encore renouvelé la série, tout indique qu’elle aura une deuxième saison.