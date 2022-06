Machine Gun Kelly critiquée pour avoir assisté à la première avec une boucle d’oreille à la seringue

Machine Gun Kelly a été critiquée pour avoir assisté à une première portant une boucle d’oreille à seringue, les utilisateurs des médias sociaux affirmant que cela envoyait le «mauvais message» sur la consommation de drogue.

MGK – de son vrai nom Colson Baker – était au Tribeca Film Festival pour la première de son nouveau film Taureauaprès avoir basculé sur le tapis rouge avec sa partenaire Megan Fox.

Dans son oreille droite, il portait une boucle d’oreille à laquelle pendait une seringue – remplie d’une substance semblable à du sang rouge.

Partageant des clichés de son look sur Instagram, MGK a écrit: « Poissons lune mais le film s’appelle TAURUS. Arrive plus tard cette année… »

Il a également partagé un gros plan de la boucle d’oreille sur ses histoires Instagram, écrivant: « Le diable est dans les détails. »

De nombreux autres Instagrammeurs n’étaient pas trop friands de cet accessoire inhabituel, l’un d’entre eux écrivant : « L’obsession du sang est très préoccupante. »

Un autre a écrit: « Tu es un gars tellement bizarre. »

Un troisième a dit: « Ces gens sont foutrement malades !! »

Un quatrième a ajouté: «Pourquoi la boucle d’oreille? Je ne comprends pas… »

Selon Viral Thread, certaines personnes étaient encore plus en colère sur Facebook, où un critique a écrit : « Et c’est ce que nos enfants recherchent ! Ramenez la normale pour l’amour de la tourbe !!!! [sic]”

Quelqu’un d’autre a dit: « Et vous avez toutes ces personnes qui vous admirent, ce n’est pas une bonne façon d’être un leader, allez faire quelque chose de votre vie, quelque chose de sérieux juste pourquoi. »

D’autres ont exprimé leur inquiétude quant aux associations avec la consommation de drogue, commentant: «Avec des surdoses de drogue et des décès au nombre le plus élevé qu’ils aient jamais été, mon fils avait un an il y a 2 ans … est mort un homme très fort à 26 ans. ‘ déclaration!!! J’ai trop mal au ventre !!!!! Honnêtement, ce n’est pas correct !!! La toxicomanie compte !!!! ! »

Crédit : Instagram/Machine Gun Kelly

Un autre a ajouté : « Les gens meurent de drogue et d’overdoses. Mauvais message surtout pour la foule de jeunes fans qu’il a. Je suis désolé et je souffre beaucoup pour chaque parent qui perd son enfant à cause de la drogue. Espérons que sa carrière se termine en envoyant ces mauvais signaux ! [sic]”

Lorsque Fox s’est fiancée à MGK, elle a annoncé la nouvelle avec une vidéo du moment qu’il a proposé – expliquant dans la légende comment elle a dit oui, puis a laissé tomber avec désinvolture le fait qu’ils « buvaient le sang de l’autre ».

Dans une récente interview avec Glamour, Fox a expliqué: « Je suppose que boire le sang de l’autre pourrait induire les gens en erreur ou les gens nous imaginent avec des gobelets et nous sommes comme Jeu des trônesbuvant le sang de l’autre.

«Ce ne sont que quelques gouttes, mais oui, nous consommons le sang de l’autre à l’occasion à des fins rituelles uniquement.

« Je suis beaucoup plus contrôlé. Je lis des cartes de tarot et je suis dans l’astrologie et je fais toutes ces pratiques et méditations métaphysiques. Et je fais des rituels sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, et toutes ces choses.

« Et donc, quand je le fais, c’est un passage ou il est utilisé pour une raison. Et c’est contrôlé là où c’est comme, ‘Versons quelques gouttes de sang et chacun le boit.’