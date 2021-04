L’hélicoptère de Mars Ingenuity prend une photo épique de traces de rover et tentera son troisième vol dimanche

L’histoire de la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars effectuera son troisième vol Red Planet ce week-end, si tout se passe comme prévu.

L’équipe d’Ingenuity vise tôt dimanche matin (25 avril) la sortie numéro trois. Le plan de vol demande à Ingenuity de se rendre à environ 5 mètres au-dessus du sol du cratère Jezero de Mars, de parcourir un total de 330 pieds (100 m) et de rester en l’air pendant 80 secondes, le pilote en chef Håvard Grip du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. a écrit dans un article de blog aujourd’hui (23 avril).

Grip n’a pas donné une estimation de l’heure de décollage, mais a déclaré que les données et les photos devraient commencer à descendre sur Terre vers 10 h 16 HAE (14 h 16 GMT) dimanche.

Vidéo: Zoom sur le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

Les deux premiers vols d’Ingenuity n’étaient pas aussi impliqués. Sur son premier vol révolutionnaire , qui s’est produit le lundi 19 avril, Ingenuity est monté et descendu tout droit, a atteint une altitude maximale d’environ 3 m et est resté en altitude pendant 39,1 secondes. Jeudi 22 avril, l’hélicoptère à énergie solaire est resté en vol pendant près de 52 secondes , a atteint plus de 16,5 pieds (5 m) de haut et s’est déplacé latéralement sur un total de 13 pieds (4 m).

Au cours de ce deuxième vol, Ingenuity a pris une photo du sol de Jezero et des traces faites par son partenaire beaucoup plus grand, la NASA. Rover de persévérance . C’est « la première image couleur de la surface martienne prise par un véhicule aérien alors qu’il était en altitude », ont écrit les responsables de la NASA dans une légende de la photo récemment dévoilée, que Grip a présentée dans son article de blog aujourd’hui. (Ingenuity a également pris des photos lors de son premier vol, mais apparemment uniquement avec sa caméra de navigation en noir et blanc.)

Ingenuity est une démonstration technologique conçue pour montrer que les véhicules aériens peuvent opérer sur Mars. Une campagne de vols réussie pourrait ouvrir le ciel de la planète rouge à une exploration approfondie, ont déclaré des responsables de la NASA.

L’hélicoptère a atterri avec Persévérance le 18 février et s’est déployé à partir du rover le 3 avril pour se préparer à sa campagne de vol d’un mois, qui se termine début mai. L’équipe d’Ingenuity vise à effectuer un total de cinq vols au cours de cette période, chacun étant plus ambitieux que le précédent.

