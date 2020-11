Spider-Man Miles Morales: le premier titre de lancement majeur de la PS5 en cours d’examen

Spider-Man: Miles Morales est l’un des grands titres de lancement du prochain PlayStation 5: Le titre rompt le fil du titre PlayStation 4 et donne au Netzschwingern de New York une nouvelle facette, y compris un tout nouveau personnage et une toute nouvelle histoire. Nous avons pu attraper le titre avant le lancement officiel le 12 novembre et vous dire dans notre test ce que vous en pensez Miles Morales peut s’attendre. En dehors de cela, nous voulons nous référer à notre deuxième article, dans lequel nous expliquons pourquoi nous ne pouvons pas recommander un achat pour Miles Morales quel que soit notre test de jeu.

Miles Morales fléchit ses muscles

Un aspect de Miles Morales à ne pas négliger est les innovations visuelles qui ont trouvé leur place dans le titre. Même sur le Playstation 4 la représentation des couleurs des finisseurs et des cinématiques est écrasante. Les couleurs apparaissent rarement aussi vives à l’écran et laissent un tel effet WoW sur le joueur. Il va comme un poing dans l’œil: le tout nouveau Bioélectricité by Miles correspond au personnage et offre à Sony et Insomniac Games l’opportunité de frapper la « nouvelle génération de consoles! » Quoi sur le Playstation 4 semble fantastique, j’espère aller un peu plus loin sur la PlayStation 5, qui sortira ce mois-ci.

© Sony

Relevons néanmoins l’évidence à ce stade: Sony utilise cette suite indirecte de Spider-Man, l’un des titres les plus aboutis de la PlayStation 4, pour présenter le potentiel de la nouvelle génération de consoles et le placer auprès des consommateurs. Cela ressemble à un titre de lancement forcé où cette dominance très graphique vient au premier plan tandis que d’autres aspects disparaissent à l’arrière-plan. Ce sentiment est corroboré par le fait que Miles Morales avec un temps de jeu total (c’est-à-dire 100% d’achèvement) de une dizaine d’heures attendez-vous, quoi Titre plein tarif dans le segment 60 euros est étonnamment peu. Cela correspond à la discussion confuse après l’annonce du titre, que Miles Morales soit un DLC, une extension autonome ou une suite à part entière.

© PlayCentral.de

Nous discuterons plus en détail de ce problème en dehors de notre test de jeu dans notre deuxième article afin de pouvoir vous présenter un test le plus objectif possible. En résumé, cependant, on peut dire que Miles Morales a mis l’accent sur la poursuite du développement graphique et que la portée en tant que telle pour un titre à plein prix est petite.

© Sony

Nous retournons à New York

Peu de choses ont changé dans le gameplay lui-même: contrairement au prédécesseur Spider-Man de Marvel Nous nous balançons maintenant à travers la ville avec l’étudiant Miles Morales, mais le gameplay lui-même ressemble largement à celui de son prédécesseur. Nous tournons des adversaires, lâchons un mouvement acrobatique après l’autre et nous nous battons principalement avec nos poings à travers des hordes d’adversaires. Cela semble un peu répétitif au début, mais ça fait toujours du bien après presque deux ans d’abstinence, tout comme nous l’avons fait avec la nôtre Test de Spider-Man A écrit.

L’histoire de Miles et de ses amis, cependant, est typiquement nouvelle. Insomniac Games continue de divertir avec une histoire convaincante. Comme avec le prédécesseur, l’histoire fonctionne particulièrement bien dans la finale et sait, encore atypique pour le genre de super-héros, convaincre et laisser un arrière-goût épique. En termes de gameplay, Miles ajoute de nouveaux pouvoirs d’araignée à l’expérience de jeu. La capacité d’invisibilité et de bioélectricité (attaques de venin) sont de bons ajouts au système de combat, mais n’offrent pas le saut quantique espéré qui aidera le gameplay à atteindre de nouveaux sommets.

© Sony

De plus, nous continuerons d’être poursuivis à travers la ville pour accomplir toutes sortes de missions secondaires. Nous collectons des capsules temporelles de notre jeunesse, devons ramasser des coffres et effectuer de petits actes de super-héros qui nous sont transmis via une toute nouvelle application. Il est positif que le nombre réduit de missions parallèles en ait augmenté la valeur. Bien que ceux-ci ne soient toujours pas révolutionnaires, il y a l’une ou l’autre mission secondaire qui nous reste à l’esprit.

Encore un festival pour les fans de bandes dessinées

Les connaisseurs des bandes dessinées et les joueurs du prédécesseur pouvaient déjà s’attendre à diverses références de bandes dessinées sous forme de peaux dans « Marvel’s Spider-Man » et les développeurs de Miles Morales ont également réussi à capturer le flair des bandes dessinées – avec un personnage qui ne fait que commencer célébrée en 2011 n’a pas été facile. L’arbre de talents comprenant de nouveaux gadgets qui peuvent être déverrouillés pendant le jeu offre également diverses allusions à des scènes bien connues des bandes dessinées et met un sourire sur le visage de chaque fan.

© Sony

Sans entrer dans l’histoire en termes de contenu, on peut résumer que la bande dessinée originale de Miles Morales a clairement servi de référence, mais a également clairement défini ses propres accents. Ainsi, les lecteurs de bandes dessinées éprouvent également des surprises et peuvent se plonger dans le style narratif d’Insomniac Games. Comme déjà décrit ci-dessus, le studio de développement est tout simplement invaincu à ce stade.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂