James Gunn rejoint les fans de la WWE pour souhaiter un joyeux 44e anniversaire à John Cena

James Gunn a rejoint des milliers de fans de la WWE partout dans le monde pour souhaiter John Cena le meilleur pour son 44e anniversaire. Bien que Cena soit surtout connu comme l’un des lutteurs professionnels les plus populaires des 20 dernières années, il s’est davantage intéressé au jeu d’acteur ces dernières années avec des rôles majeurs dans des franchises populaires. Avec Gunn à la barre, Cena apparaîtra dans La brigade suicide cette année avant de se lancer dans la sienne Pacificateursérie dirigée par Gunn pour HBO Max.

Actuellement, Pacificateur est en train de tourner avec sept épisodes déjà en boîte. Vous cherchez à faire de Cena un solide pour son anniversaire, voici ce que Gunn a dit à propos de la superstar de la WWE sur Twitter.

« Joyeux anniversaire à mon ami et partenaire créatif dans le voyage #Peacemaker, @JohnCena. Dans l’épisode 8, que nous sommes sur le point de commencer à filmer, vous avez une scène dans laquelle vous allez manger. ton anniversaire, je leur ai dit des empanadas. Joyeux anniversaire, mon pote. «

Joyeux anniversaire à mon ami et partenaire créatif sur le #Pacificateur voyage, @JohnCena. Dans l’épisode 8, que nous allons commencer le tournage, vous avez une scène dans laquelle vous allez manger. Les accessoires m’ont juste demandé quelle nourriture et, pour ton anniversaire, je leur ai dit des empanadas. Joyeux anniversaire, mon pote.❤️ pic.twitter.com/ymK0zQAMA7 – James Gunn (@JamesGunn) 23 avril 2021

James Gunn n’est que l’une des nombreuses personnes en ligne qui souhaitent à Cena un joyeux 44e anniversaire. Bien sûr, il y a des fans de lutte partout qui lui envoient des souhaits d’anniversaire, beaucoup de ces fans grandissant avec Cena en tant que héros personnel. Un tweet se lit comme suit: « Juste un rappel que John Cena a réalisé plus de 600 vœux pour la fondation Make-A-Wish. Il mérite tous les souhaits d’anniversaire, un humain de premier ordre. »

Juste un rappel que John Cena a réalisé plus de 600 souhaits pour la fondation Make-A-Wish. Il mérite tous les souhaits d’anniversaire, un humain de premier ordre. pic.twitter.com/vcJaLp5AAv – Fiending For Followers‼ ️ (@ Fiend4FolIows) 23 avril 2021

« Joyeux 44e anniversaire à l’unique et unique John Cena », tweete un autre fan. « Je suis resté avec cet homme depuis que je suis enfant, et je le serai toujours. Il était mon enfance et il l’a rendue spéciale. Je t’aime mec. »

Joyeux 44e anniversaire à l’unique et unique John Cena. Je suis resté avec cet homme depuis que je suis enfant, et je le ferai toujours. Il était mon enfance et il l’a rendue spéciale. Je t’aime mec. pic.twitter.com/mDuXjfRqNY – IBeast (@ x_Beast17_x) 23 avril 2021

Un autre tweet déclare: « Joyeux anniversaire à l’une de mes personnes préférées, @JohnCena !! Merci de m’avoir donné certains des meilleurs souvenirs de ma vie et tout ce que vous avez fait pour d’innombrables autres au fil des ans! »

Joyeux anniversaire à l’une de mes personnes préférées, @JohnCena!! Merci de m’avoir donné certains des meilleurs souvenirs de ma vie et tout ce que vous avez fait pour d’innombrables autres au fil des ans! ❤️💙 pic.twitter.com/Yww4jVGscW – Sara 💙 (@smarshxo) 23 avril 2021

JohnCenaCrews écrit sur Twitter: « Vous voulez souhaiter un joyeux 44e anniversaire à la raison pour laquelle cette page existe, @JohnCena! Vous m’avez inspiré, ainsi que tant de gens du monde entier, à ne jamais abandonner, ne compromettez pas vos valeurs et pour faire ce que vous aimez. Passez une excellente journée John! «

Envie de souhaiter un joyeux 44e anniversaire à la raison pour laquelle cette page existe, @JohnCena! Vous m’avez inspiré, moi et tant de gens partout dans le monde, à ne jamais abandonner, à ne pas compromettre vos valeurs et à faire ce que vous aimez. Passez une excellente journée John! #HappyBirthdayJohnCenapic.twitter.com/8j9yxAVwDv – JohnCenaCrews ™ (@JohnCenaCrews) 23 avril 2021

Et un autre fan a tweeté: « Massive Happy Birthday à ma raison de m’intéresser à la lutte @JohnCena. Vous étiez ‘le gentil mec qui semblait vraiment décent et pas coincé’ et j’étais accro depuis. J’espère que vous passez une journée incroyable et que vous souhaitez vous tous les meilleurs! Vous êtes une telle inspiration pour tant de gens. «

Massive Happy Birthday à ma raison de m’intéresser à la lutte @JohnCena. Tu étais « le gentil mec qui semblait vraiment décent ¬ coincé » et j’étais accro depuis lors.

J’espère que vous passez une journée formidable et vous souhaite tout le meilleur! Tu es une telle inspiration pour tant de gens💜 pic.twitter.com/5qJqogZqSW – Emz (@ _Emz922) 23 avril 2021

Les fans pourront voir Cena faire ses débuts en tant que Peacemaker quand La brigade suicide sort en salles et sur HBO Max le 6 août 2021. Sa série solo en tant que personnage devrait arriver sur HBO Max au début de 2022. Il y a beaucoup plus à voir de lui avant cette date aussi, car Cena apparaîtra d’abord comme le frère du personnage de Vin Diesel dans la suite attendue de Fast & Furious F9, qui devrait sortir le 25 juin 2021. Sur le petit écran, Cena est également l’hôte du redémarrage de Wipeout sur TBS. Si vous souhaitez envoyer des souhaits d’anniversaire à Cena, vous pouvez le trouver sur Twitter.

Joyeux anniversaire à @JohnCena des grands fans de Brooklyn! Coincé à la maison avec l’apprentissage à distance, mes enfants ont formé un #JohnCena Culte! Ils célèbrent leurs idoles aujourd’hui !!! pic.twitter.com/7bSu2ZOwM9 – Rachel Fee (@ RachelFee4Us) 23 avril 2021

«John Cena a accordé plus de 650 vœux à des enfants malades au fil des ans, de loin le plus par n’importe quelle célébrité». Vraiment. Un. Inspiration. pic.twitter.com/1lWu2LY33w – HBD CENA.🤎 (@harshitdwivedi_) 23 avril 2021

Bon anniversaire @JohnCena! Merci pour toutes ces années de travail acharné et de passion. Et oui, j’ai vu ce que vous avez dit récemment, mais s’il vous plaît, donnez-nous une dernière course à temps plein, même si ce n’est que 3 mois. 🥺🙌 https://t.co/adCnRjB1oH – Alan 🌪 (@SeshaWWE) 23 avril 2021

Joyeux anniversaire à l’un des plus grands #WWE superstar de tous les temps, une légende et une véritable inspiration pour beaucoup de gens, y compris moi

Bonne fête @JohnCena! pic.twitter.com/ji22mKoTqw – ♠ ️NoobMaster SC ♠ ️ (@NoobM_SC) 23 avril 2021

Souhaitant un très joyeux anniversaire au 16 fois champion du monde @JohnCena Le héros de l’enfance#HappyBirthdayJohnCenapic.twitter.com/IcAUkPMxaF – lijo s.babu (@ lijosbabu3) 23 avril 2021

