Le chef du département des cheveux de la Petite Sirène révèle le coût élevé des cheveux d’Ariel de Halle Bailey

Alors que Halle Bailey a pu apporter sa voix à la nouvelle incarnation d’Ariel dans La petite Sirène, la transformation physique en devenir le personnage a pris un peu d’aide. Le chef du département des cheveux du film était Camille Friend, dont les autres crédits récents incluent le travail sur le film de super-héros à gros budget Panthère noire : Wakanda pour toujours et le dernier film de Christopher Nolan Principe. Avec La petite SirèneFriend a été chargé de donner à Halle Bailey une nouvelle coiffure qui rappelait l’Ariel animé tout en apportant simultanément quelque chose de nouveau à la sirène réinventée.





Par variété, Bailey voulait rester fidèle à son héritage noir, et le maintien de ses cheveux naturels était une autre exigence mise en avant pour Friend. Friend était d’accord avec la stratégie consistant à conserver les éléments de cheveux naturels de Bailey, et que cela impliquait d’utiliser des extensions plutôt qu’une perruque. Ils voulaient également qu’Ariel reste rousse, et une partie de ce travail consistait à rechercher la bonne nuance de rouge qui fonctionnerait avec les cheveux de Bailey. Friend a beaucoup travaillé pour bien faire ce processus, et il a fallu environ 12 à 14 heures pour finir les cheveux. Comme le dit Friend à propos du processus :

« Je suis allé rencontrer la famille de Halle. Sa mère est spirituelle et ils forment une famille gentille. J’ai commencé à comprendre qui elle était et pourquoi il était important de conserver l’élément cheveux naturels… Je regarde la forme du visage, le teint de la peau et la couleur des yeux. Et de quelle couleur sera son costume. Je savais qu’une perruque n’allait pas marcher. Les locs de Halle sont jusqu’à sa taille, plus de 24 pouces. Et lui mettre une perruque allait avoir l’air fou. Si nous prenons des cheveux et les enroulons autour de ses cheveux, nous n’avons pas à les couper et nous n’avons pas à les colorer. Nous pouvons changer sa couleur sans changer la structure interne de ses cheveux. Sa structure et ses cheveux, c’est elle. »

Le résultat semble certainement incroyable, mais comme le révèle également Friend, ce n’était pas bon marché :

« C’est trois nuances de rouge. Je ne fais pas d’estimation, mais nous avons probablement dépensé au moins 150 000 € parce que nous avons dû le refaire et le retirer. Vous ne pouviez pas l’utiliser et nous devions recommencer. C’était un processus .”

Halle Bailey porte 150 000 € sur la tête

Un défi supplémentaire pour Friend concerne l’apparence des cheveux pendant les scènes sous-marines. Elle a observé que « les locs ne flottent pas » et que les cheveux devaient « danser » librement sous l’eau. La solution consistait à appliquer des mèches de cheveux lâches pour ces scènes. Friend a également noté comment elle avait modifié la coiffure de Bailey lors de sa transformation en être humain, rendant les mèches de cheveux « plus droites avec une légère vague de plage ». Pendant ce temps, en ce qui concerne le moment charnière où Ariel refait surface de l’océan et retourne ses cheveux en arrière, Friend n’a pas pu se rendre sur le plateau pour cette occasion, mais a révélé comment la photo avait été prise.

« Tiffany Williams a sauté là-dedans et a fait le film jusqu’au bout… C’est ce que je sais, Halle a fait le chignon, et ça a été aidé avec CGI. »

La petite Sirène joue maintenant dans les salles de cinéma.