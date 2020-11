"les morts qui marchent"-Les étoiles donnent un aperçu des nouveaux épisodes

L’année prochaine, les épisodes supplémentaires de la saison 10 de « The Walking Dead » seront diffusés. Le casting s’est assis au préalable par vidéoconférence et a répété une scène – et la partage maintenant avec les fans!

Attention, spoilers! L’article suivant fait référence aux épisodes précédents des saisons 9 et 10. Vous continuez à lire à vos risques et périls.

La particularité de la scène jouée: elle contient la première rencontre de Negan et Maggie depuis qu’elle a quitté la communauté. L’acteur d’Ezekiel Khary Payton présente l’exemple de lecture et cela devient sérieux: « Hey Maggie », Jeffrey Dean Morgan accueille le rapatrié de la meilleure façon Negan.

Qui a libéré Negan?

Cependant, elle est tout sauf ravie que Negan fasse maintenant partie de la communauté et ait été libérée de prison. Jusqu’à présent, Maggie ne savait pas qui avait libéré l’ancien chef des Saviors. Le choc est d’autant plus profond lorsque Maggie apprend que Carol a donné la liberté à Negan.

Maggie a beaucoup à faire

La tension entre les personnages se fait déjà clairement sentir dans la visioconférence. Cela devrait augmenter plusieurs fois lorsque les stars de « The Walking Dead » sont en pleine vitesse et se font face en direct sur le plateau. Maggie, Negan, Carol, Daryl et Ezekiel en un seul endroit – cela devrait être passionnant! Après tout, Maggie a quitté la communauté à cause de Negan, entre autres, pour ne pas avoir à le supporter tous les jours …

La date de diffusion des nouveaux épisodes n’est toujours pas claire. Jusqu’à présent, on sait seulement que cela devrait être si loin au printemps 2021.