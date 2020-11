Grimper ou voler: c’est CLYMB, la plus grande soufflerie du monde est aussi le plus haut mur d’escalade en salle

À Dubaï, cela devait être. En plus de la plus haute tour du monde, des tours solaires géantes, des gratte-ciel rotatifs ou des hoverbikes pour patrouiller dans les rues, la capitale de l’Émirat a CLYMB, un bâtiment moderne sous lequel deux enregistrements sont inclus– La plus grande soufflerie du monde et le plus haut mur d’escalade en salle.

Le CLYMB Abu Dhabi a ouvert ses portes le 19 novembre 2019 et est resté fermé pendant la pandémie jusqu’à ces jours, qui ont rouvert avec les mesures correspondantes. Profitant de sa réouverture, l’organisation Guinness a confirmé que avec ses 4195 mètres cubes c’est la plus grande soufflerie. Non seulement en raison de ses 54,6 mètres de hauteur vertigineux, mais aussi en raison de sa largeur de 9,7 mètres.

Un énorme vide de 54,6 mètres de haut

Le bâtiment a un énorme trou central, où se trouve la soufflerie. De plus, l’entourant et par les murs un gigantesque mur d’escalade artificiel, le SUMMYT, d’une hauteur de 42,16 mètres.

Le mur d’escalade a cinq murs différents, où la hauteur et les degrés d’inclinaison varient pour les différents niveaux de difficulté. Cette différence d’angles est précisément ce que représente l’extérieur du bâtiment, conçu par Cansult Maunsell.

Pour gravir tout le mur, nous aurons besoin d’un corde d’environ 100 mètres de long, bien qu’il dispose d’une plate-forme centrale pour s’arrêter.

Les spectateurs sont les bienvenus gratuitement! Regardez les grimpeurs affronter #THESUMMYT, le plus haut mur d’escalade en salle du monde #CLYMB.#YasIsland #inAbuDhabi pic.twitter.com/7u3ScfzjO1 – CLYMB Abu Dhabi (@CLYMBAbuDhabi) 5 novembre 2020

La construction du bâtiment avait un budget de 89,8 millions d’euros et fait partie de Miral. Le but du bâtiment est d’attirer l’attention des touristes en quête d’aventure et se trouve en fait à proximité d’autres parcs à thème tels que Yas Waterworld et Warner Bros. World Abu Dhabi.

Pour se faire une idée de la taille du CLYMB, on parle d’une soufflerie qui permet parcourez 32 mètres de chute, soit le double de ce que propose Madrid Fly, la plus grande soufflerie d’Europe.

CLYMB Abu Dhabi a officiellement ouvert ses portes aujourd’hui, la nouvelle attraction du centre commercial Yas Mall qui abrite la plus grande chambre de vol de parachutisme en salle du monde et le plus haut mur d’escalade en salle du monde sous un même toit. @CLYMBAbuDhabi @yasmallad @yasisland @VisitAbuDhabi #clymbabudhabi #AbuDhabi #Émirats arabes unis pic.twitter.com/3lLKYa9Sah – anexpatrié (@JoBrettAD) 29 novembre 2019

CLYMB a jusqu’à 16 grands fans pour tenir plusieurs personnes en l’air. De la même manière que le mur d’escalade, des personnes de différents niveaux peuvent également participer à la soufflerie, des enfants de 3 ans aux professionnels avec un coût approximatif d’environ 53 euros pour deux sessions de vol d’environ 60 minutes.