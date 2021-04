SpaceX pourrait faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2024, dit Elon Musk

Elon Musk ne pense pas que l’objectif d’atterrissage sur la lune pour 2024 de la NASA soit hors de portée.

L’agence spatiale s’efforce de ramener les gens sur la lune via son Programme Artemis , qui vise à établir une présence humaine durable à long terme sur et autour du plus proche voisin de la Terre d’ici la fin des années 2020.

En 2019, l’administration Trump a ordonné à la NASA d’effectuer le premier atterrissage d’Artemis avec équipage d’ici 2024. Les experts ont généralement considéré cet objectif comme trop ambitieux, et il est ne sait pas si la chronologie tiendra sous le président Joe Biden. Mais Musk, fondateur et PDG du milliardaire de SpaceX, pense que c’est effectivement réalisable avec le système de transport dans l’espace lointain Starship de la société, qui La NASA a récemment été sélectionnée comme atterrisseur lunaire avec équipage d’Artemis .

« Je pense que cela va arriver. Je pense que 2024 semble probable », a déclaré Musk vendredi matin (23 avril) lors d’une conférence de presse après la lancement réussi de la mission Crew-2 de SpaceX , qui envoie quatre astronautes à la Station spatiale internationale dans le cadre d’un contrat avec le programme d’équipage commercial de la NASA.

«Nous allons viser plus tôt que cela», a-t-il ajouté.

En effet, Musk a dit qu’il pensait Vaisseau spatial – un combo fusée-vaisseau spatial géant réutilisable – pourrait faire voler des gens régulièrement d’ici 2023.

« De toute évidence, nous devons, comme, ne pas faire de cratères », dit-il en riant. « Il y a du travail à faire, mais des progrès rapides. Nous devons nous assurer que nous accélérons le rythme de l’innovation, et cela pourrait être prêt dans quelques années. »

La remarque des cratères fait référence à la campagne de vol d’essai du Starship, qui a été assez explosive récemment. Depuis décembre 2020, SpaceX a effectué quatre vols d’essai à haute altitude de prototypes de vaisseaux spatiaux dans les installations de la société au sud du Texas. Les quatre véhicules se sont bien comportés pendant la majeure partie du vol, mais aucun d’entre eux n’a réussi à coller l’atterrissage (bien que l’un d’eux ait atterri en un seul morceau, pour exploser quelques minutes plus tard).

Ces vols impliquaient des itérations du vaisseau spatial Starship de 165 pieds de haut (50 mètres), connu (quelque peu déroutant) sous le nom de Starship. La fusée géante de premier étage qui lancera Starship au large de la Terre s’appelle Super Heavy. SpaceX a construit un prototype Super Heavy mais n’en a pas encore piloté un.

SpaceX s’apprête à prendre une autre fissure lors du vol d’essai à haute altitude du Starship. Le dernier prototype, nommé SN15 (« Serial No. 15 »), est sur le tapis dans le sud du Texas , en passant par une série de contrôles avant le vol.

Musk a reconnu que ses échéanciers cibles ont tendance à être optimistes et doivent être pris «avec un grain de sel». Mais l’occasion de la conférence de presse d’aujourd’hui offre une raison d’être optimiste, soulignant comme elle l’a fait les réalisations des vols spatiaux humains de SpaceX (bien qu’avec un système de transport différent, la fusée Falcon 9 et la capsule Crew Dragon). Avec Crew-2 en toute sécurité sur son chemin vers la station spatiale, SpaceX a maintenant lancé trois missions avec équipage en orbite terrestre en moins de 12 mois.