Sony s’apprête à investir encore plus d’argent dans des jeux exclusifs PlayStation cette année

Sony injecte déjà une énorme somme d’argent dans ses efforts de première partie, ses PlayStation Studios produisant désormais des jeux plus chers que jamais. Mais le géant japonais ne recule pas sur son engagement envers des logiciels exclusifs. Lors de son dernier appel aux investisseurs, Sony a révélé qu’il était sur le point d’investir 183 millions de dollars supplémentaires dans le développement de première partie cette année.

Avec Returnal sur le point de tomber et Ratchet & Clank: Rift Apart à venir en juin, la PS5 commence à avoir une belle apparence sur le front des jeux exclusifs. Ajoutez Horizon Forbidden West au mélange, ainsi que God of War Ragnarok, et tout cela est très prometteur, surtout si l’on considère les nombreux projets en cours qui n’ont pas encore été officiellement annoncés.

L’essentiel est que Sony cherche à renforcer ce qui est déjà l’un de ses plus grands atouts. La PS4 avait une formidable gamme de première partie, et la société voudra reproduire (et améliorer) cela avec PS5. En effet, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré que cette génération de consoles se vantera de «plus de logiciels dédiés que jamais».

