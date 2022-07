Marvel annonce deux nouveaux films Avengers pour 2025

Marvel a accueilli ses fans maintenant dans le Saga multivers. Comic-Con bascule ce week-end, et une grande partie de la raison, encore une fois, est que Marvel fait tomber la maison. Une multitude de films et de projets ont été annoncés, mais autant que Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie arrondi le Saga de l’infiniMarvel a accueilli ses fans maintenant dans le Saga multivers. Quel accueil ce sera avec non pas un, mais deux Vengeurs films prévus pour mai et novembre 2025.

En plus d’annoncer des projets tels que Captain America : nouvel ordre mondial et Daredevil : né de nouveau pour les projets dans la phase 5 et la diffusion d’une bande-annonce pour le film de la phase 4 Panthère noire : Wakanda pour toujoursMarvel a confirmé où les fans pensaient que les prochaines phases allaient depuis la bombe à la fin de Loki: Kang arrive. Pour autant que le public le sache, à moins de surprises, le super méchant et la prochaine menace de niveau Avengers seront vus dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Nous savons maintenant quand le voyage dans le temps, le multivers sautillant big bad aura sa date officielle avec les Avengers, et son destin : le 5 mai 2025. Avengers : la dynastie Kang a été officiellement annoncé comme l’un des deux nouveaux Vengeurs films à venir en 2025.

L’utilisation du mot « Dynasty » dans le titre est très particulière et pourrait signifier plus que quelques choses. Plus que probablement, cela fera référence à une période de temps dans laquelle Kang a conquis, tout comme ses idoles conquérantes, Alexandre le Grand et le roi Tut, Kang est à la hauteur de son surnom : Le Conquérant. À une époque où il visait à rentrer chez lui à son époque, il rate la cible de 1000 ans et trouve un monde apocalyptique déchiré par des factions en guerre, qu’il conquiert rapidement, créant sa propre dynastie.

Cela pourrait également faire référence aux différentes formes que le méchant a eues à son époque dans les bandes dessinées : Iron-Lad, Immortus, Scarlet Centurion, pour n’en nommer que quelques-unes. Quoi qu’il en soit, Marvel fera des choses Marvel et préparera son public avec tous ses titres à venir dans les salles et sur Disney + au cours des 3 prochaines années avant que les Avengers ne se réunissent une fois de plus.

Bien qu’annoncer un film soit une grosse affaire, surtout un Vengeurs film, Marvel s’est rapidement surpassé en annonçant son prochain projet : Avengers : Guerres secrètes. L’inclusion de ce titre si tôt peut sembler déroutante, mais les deux titres étant si proches l’un de l’autre : mai et novembre de la même année, on soupçonne déjà que les événements de Avengers : Dynastie Kang se heurtera aux événements de Avengers : Guerres secrètes comme Kang est impliqué dans ce dernier dans les bandes dessinées. Dans le matériel source, une entité connue sous le nom de Beyonder rassemble plusieurs héros : X-Men, Avengers, Spider-Man et d’autres dans un Battleworld avec des méchants tels que Doctor Doom, Doc Ock, et vous l’avez deviné : Kang.

Le Beyonder prononce alors quelques-unes des répliques les plus célèbres de l’histoire de la bande dessinée : « Je viens d’au-delà ! Tuez vos ennemis et tout ce que vous désirez sera à vous ! Rien de ce dont vous rêvez ne m’est impossible à accomplir. Bien qu’il soit possible que The Beyonder soit inclus dans le film, il est plus que probable que Kang jouera un rôle plus important dans le film, en particulier avec Guerres secrètes étant mis en place pour être le fin du jeu type de film pour Dynastie Kang. Comme aussi, c’est incroyablement amusant de spéculer, mais profiter de la balade en fait partie. Portez une attention particulière à 45secondes.fr pour plus de nouvelles provenant du Hall H de Comic Con !