Patrick Dempsey va chanter et danser dans Disney désenchanté + suite

Enchanté La star Patrick Dempsey a discuté de la prochaine suite de Disney +, Désabusé, révélant que non seulement il chantera et dansera dans le film, mais que ce n’est que «l’évasion» dont le public a besoin en ce moment. Tout en taquinant la qualité de l’histoire, l’acteur a également déclaré son enthousiasme à travailler à nouveau avec le casting.

« J’ai parlé au réalisateur [Adam Shankman]. L’histoire va de mieux en mieux. Il y a un grand casting qui se réunit. Et les numéros musicaux, je peux chanter et danser. Travailler à nouveau avec tout le monde après 14 ans est vraiment passionnant. Nous avons besoin d’évasion en ce moment. Nous avons besoin de ces comédies romantiques et de ces comédies musicales pour sortir les gens du marasme dans lequel nous sommes. «

Mot d’un Enchanté la suite a commencé à se répandre dès 2010, et Patrick Dempsey a maintenant expliqué pourquoi le suivi très attendu était resté dans les limbes pendant si longtemps, suggérant même que toutes les années qui se sont écoulées depuis la sortie du premier film ont profité à l’approche de Désabusé.

« Chaque année, ils disaient: » Nous allons faire ça. Ça va être fait « , mais personne ne pouvait s’entendre sur le scénario. C’est un film tellement important pour eux et c’est une satire. Ce n’est pas un Disney typique. C’est un peu hors de la marque. Pourtant, nous rendons hommage à tous ces films Disney qui ont précédé et ils ont enfin compris. Et nous sommes assez vieux, donc c’est comme un film de crise de la quarantaine. «

Dempsey reprendra le rôle de Robert Philip, un avocat cynique en divorce de Manhattan dont la vie et la vision de l’amour ont changé lorsqu’il rencontre Giselle d’Amy Adams, une future princesse Disney qui chante et danse et qui est forcée de quitter son monde animé traditionnel pour devenir le monde de l’action en direct de New York.

Aux côtés de Dempsey et Adams, la suite voit également le retour de James Marsden et Idina Menzel, et bien que Dempsey ait confirmé qu’il jetterait des formes et étirerait sa voix dans le film, ce ne sera pas avec la star de Broadway. «Je ne chante pas avec elle», a déclaré Dempsey à propos de sa co-star Idina Menzel. « Je ne connais pas le montant exact, mais il y a beaucoup de chiffres sympas là-dedans. »

En fait, Désabusé mettra en vedette les débuts de la voix chantée de Dempsey, l’acteur minimisant son talent dans ce domaine et espérant que les fans «l’adopteront».

« Je chanterai pour la première fois. Je n’ai jamais chanté publiquement – pour une raison. Alors supportez-moi. J’espère que les fans l’accepteront. Mais ils m’ont préparé au succès et les paroles sont vraiment amusantes. Les numéros ont une très bonne chorégraphie. Et la prémisse va être intéressante. «

Réalisé par Adam Shankman et avec la musique du compositeur Alan Menken et du parolier Stephen Schwartz, les détails de l’intrigue pour Désabusé sont actuellement gardés secrets, bien qu’il ait été récemment confirmé que Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown et Jayma Mays ont rejoint le projet en tant que méchants. Désabusén’a pas encore de date de sortie mais sera diffusée en première sur Disney +. Cela nous vient grâce à Variety.

