Une météorite qui a atterri au Botswana a retrouvé son lieu de naissance dans la ceinture d’astéroïdes

Un petit astéroïde a traversé le ciel et a brûlé au-dessus du désert du Kalahari au Botswana à l’été 2018 et maintenant, les scientifiques soupçonnent que la roche spatiale provenait de Vesta, le deuxième plus grand astéroïde du système solaire .

Le petit astéroïde , nommé 2018 LA, a été observé pour la première fois à travers un télescope de la Catalina Sky Survey de l’Université de l’Arizona et ressemblait à une tache de lumière sifflant à travers les étoiles, selon un communiqué de l’Institut SETI .

« Ce n’est que la deuxième fois que nous repérons un astéroïde dans l’espace avant qu’il ne frappe Terre au-dessus de la terre « , a déclaré Peter Jenniskens, un astronome météorologue de l’Institut SETI. » Le premier était l’astéroïde 2008 TC3 au Soudan 10 ans plus tôt. «

Quelques heures après avoir été repéré, 2018 LA est sorti du ciel et s’est brûlé dans l’atmosphère au-dessus du Botswana, se transformant en une boule de feu brillante . Remarquablement, le télescope SkyMapper de l’Université nationale australienne (ANU) a capturé les instants juste avant que le rocher ne traverse l’atmosphère terrestre, et les images de la caméra de vidéosurveillance ont capturé les derniers instants de la descente explosive du météore en noir et blanc.

« Ces dernières images avant l’entrée de l’astéroïde dans l’atmosphère terrestre ont été la plus grande contribution de SkyMapper. Elles ont aidé à identifier à la fois la zone de recherche des fragments de météorite sur Terre et l’origine du météore dans l’espace », Christopher Onken, scientifique du projet ANU SkyMapper, dit dans un communiqué de l’ANU .

Tirant des observations astronomiques disponibles, une équipe internationale de scientifiques a identifié la région où le météore s’est probablement désintégré, dispersant des fragments de roche spatiale sur le sol en contrebas; cette région faisait partie de la Central Kalahari Game Reserve, un parc national du désert du Kalahari.

« La météorite est nommée » Motopi Pan « d’après un point d’eau local », a déclaré Mohutsiwa Gabadirwe, géoscientifique au Botswana Geoscience Institute (BGI) à Lobatse, dans le communiqué du SETI.

Après avoir fouillé le parc lors de plusieurs expéditions sur le terrain, l’équipe a découvert 23 fragments de la météorite Motopi Pan; ils ont ensuite analysé les isotopes, ou versions d’éléments avec différents nombres de neutrons, dans les bits de météorite. Ces isotopes font allusion à la composition chimique et à la taille de l’astéroïde d’origine, avant son éclatement dans l’atmosphère.

2018 LA mesurait à l’origine environ 1,5 mètre de diamètre et avait zoomé dans l’espace pendant environ 22 à 23 millions d’années avant l’atterrissage en catastrophe sur Terre, a déterminé l’équipe. Le rocher voyageait à environ 60 000 km / h avant d’entrer dans l’atmosphère de la planète, selon le communiqué de l’ANU.

Une analyse plus approfondie des fragments rocheux a montré qu’ils ressemblaient étroitement à un autre ensemble de météorites appelé Sariçiçek qui est tombé en Turquie en 2015.

Les deux ensembles de météorites ont été classés comme météorites howardite-eucrite-diogénite (HED), qui sont la seule classe de météorites à retracer Vesta , selon l’American Museum of Natural History (AMNH). Les morceaux d’eucrite dans les météorites HED contiennent de la lave durcie de la surface de Vesta; les diogénites contiennent des minéraux provenant de roches enfouies sous la surface de l’astéroïde; et les howardites sont un mélange unique des deux autres types de roches, formé lorsque des objets sont entrés en collision avec Vesta.

« Dans l’ensemble, nous avons classé le matériau contenu dans l’astéroïde 2018 LA comme étant de l’howardite, mais certains fragments individuels avaient plus d’affinité pour les diogénites et les eucrites », a déclaré Jenniskens. L’astéroïde s’est formé comme une brèche ou un mélange cimenté de morceaux de roche distincts provenant de différentes parties de Vesta.

« Les plus anciens matériaux connus trouvés à la fois dans Vesta et dans la météorite sont des grains de zircon qui remontent à plus de 4,5 milliards d’années, pendant la phase initiale du système solaire », a noté Onken. La trajectoire orbitale que 2018 LA a empruntée autour de la Terre indique également Vesta comme point d’origine de l’astéroïde, ont découvert les auteurs.

Bien que les deux soient des météorites HED, Motopi Pan et Sariçiçek différaient de plusieurs manières. Par exemple, l’équipe a estimé que le matériau des deux météorites s’était probablement solidifié à la surface de Vesta il y a environ 4,563 milliards d’années, mais les grains de phosphate de Motopi Pan ont montré des preuves d’avoir fondu dans une histoire plus récente, tandis que Sariçiçek ne portait pas ces marques.

Cela laisse entendre que Motopi Pan s’est formé près du centre d’un événement à impact majeur qui a eu lieu il y a environ 4,324 milliards d’années, a conclu l’équipe. Ils soupçonnent que le même événement a formé une bosse géante, connue sous le nom de bassin d’impact Veneneia, à la surface de Vesta.

« Nous soupçonnons maintenant que Motopi Pan a été chauffé par l’impact Veneneia, tandis que l’impact ultérieur de Rheasilvia, » qui s’est produit plus tard et obscurcit partiellement le bassin d’impact Veneneia, « a dispersé ce matériau », a déclaré Jenniskens.

«Parce que l’équipe a suivi la roche de l’espace jusqu’au site d’impact, elle a pu calculer une orbite très précise qui correspond à une origine proche de Vesta, fournissant l’un des meilleurs liens que nous ayons entre un astéroïde et des météorites, « Ashley King, spécialiste des planètes au Musée d’histoire naturelle qui n’a pas participé aux travaux, dit The Guardian .

L’équipe a décrit ses résultats dans une nouvelle étude publiée dans la revue Meteoritics and Planetary Science.

