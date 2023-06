Qui est Nicolas Porcella ? Le caractère CONTROVERSÉ de The House of Famous

célébrités

Il fait partie de La Maison des célébrités et a conquis plusieurs personnes, mais sa carrière a été au milieu de la polémique à plusieurs reprises.



Nicola a volé la vedette à La Casa de los Famosos, au Mexique, mais sa carrière est entourée de controverses

La maison du célèbre déjà commencé en Mexiqueavec quelques célébrités bien connues de la télévision et d’Internet, du Mexique et d’autres pays, et parmi elles se trouve Nicolas Porcellaqui est tombé amoureux de plus d’une personne, mais qui a aussi a été au milieu de controverses et de plaintes pour violence sexiste dans son pays natal et ici on vous dit qui c’est.

D’où vient Nicola Porcella et que fait-elle ? Selon les informations qu’il a lui-même diffusées, Porcella est originaire du Pérou et parmi ses professions se distingue celle d’acteur et présentateur pour l’émission La Karibeña.

Pourquoi Porcella est-il devenu célèbre ? Nicolas participé à l’émission de télé-réalité C’est la guerreen 2012, dans la première saison, où il a gagné en popularité pour son apparence physique et, plus tard, il a commencé une relation avec Angie Arizaga.

Quel âge a Nicolas Porcella ? Né le 5 février 1988 à Lima, actuellement Nicola Emilio Porcella Solimano a 35 ans. En plus d’être acteur et animateur, il est un Ancien footballeur péruvien d’origine italienne qui vit actuellement au Mexique.

+ Quelles sont les controverses de Nicola Porcella ?

Nicolás a eu une liaison avec la présentatrice de télévision Angie Arizagadont la relation ne s’est pas bien terminée et même Angie l’a dénoncé pour agression physique, cependant, la célébrité a eu d’autres polémiques.

Selon les médias péruviens, Nicola a été suspendu plusieurs fois pendant l’émission de téléréalité C’est la guerre pour leurs mauvaises réactions aux compétitions perdantes ou par annulation de points.

En 2019, l’Argentine Paula Ávila a dénoncé avoir été droguée lors d’une fête en Asie, qui, selon elle, était organisée par des garçons de télé-réalité, parmi lesquels il a été signalé que Porcella, qui sur ses réseaux sociaux a pris ses distances et demandé à identifier les responsables des faits dénoncés publiquement. Plus tard un autre modèle, Claudia Meza a dénoncé avoir également été droguée lors de ladite fête.

Dans une interview, Porcella a nié avoir drogué le mannequin et a déclaré qu’à la suite des plaintes, América TV avait décidé de mettre fin à son contrat.

L’une de ses controverses les plus connues fut quand En 2015, un audio d’Angie Arizaga a été divulgué dans lequel elle a dit que Porcella l’avait agressée physiquement et qu’il le dénoncerait : « je frapper horrible, je étoufféJE pousséJE cassé les vêtements m’ont laissé ici blesseril est malade« , aurait déclaré le mannequin à l’époque.

En 2019, Le programme Magaly Medica a montré une vidéo de Porcella devant une boîte de nuit criant à Arizaga de monter dans un taxi: « Je te dis qu’on y va, putain… ferme ta gueule, connard… viens ici, ne m’embête pas« On l’a entendu dire dans la vidéo.

Porcella a également été dénoncé pour des propos sexistesquand dans une émission de télévision j’ai donnéjo à propos de son collègue: « Personne ici gilea à Karina (Rivera) plus que les managers de la chaîne, qui vont mettre l’argent“.

+ Dans quelles séries et feuilletons Nicola Porcella est-il apparu ?

D’accord avec IMDBNicola a 5 crédits télévisés (en plus des émissions de téléréalité) :

Vacances en Grèceà partir de 2013, où il est apparu dans un épisode en tant que Stephano Ricchi. Viens, danse Quiceañerade 2015 à 2017, où il est apparu dans 71 épisodes donnant vie à Piero José del Campo Galleti. je te retrouverai (2020), apparaissant dans 117 épisodes, comme Nicolás Valdelomar. Au fond il y a de la placeoù il s’incarne dans 3 épisodes. Mauvaise fille bouffonneries (2022), apparaissant dans un épisode en tant que mari de Marirosa.

Actuellement, sur des plateformes comme Instagram, Nicola Porcella compte 2 millions de followers.

