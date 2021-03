Teenage Bounty Hunters Saison 2: Après le succès de la saison 1 sur Netflix

L’émission populaire sur Netflix est annulée après la saison 1 sur Netflix. Il existe de nombreuses raisons pour l’annulation. Quelqu’un a dit qu’il n’y avait pas de popularité de cette série que Netflix avait ou qu’il y avait un différend entre les producteurs et Netflix.

The Teenage Bounty Hunters est une comédie dramatique policière de sœurs jumelles créée par K jorden. Il a un bon départ sur Netflix mais diminue à un rythme croissant. Il a été ajouté pour la première fois à Netflix le 14 août 2020.

Les Teenage Bounty Hunters figurent parmi les trois premiers aux États-Unis, perdant uniquement contre The Umbrella Academy et Legends of Korra. Si ce n’était pas contre ces deux séries extrêmement populaires, vous pouvez être sûr que Teenage Bounty Hunters aurait décroché la première place.

Il semble que Teenage Bounty Hunters a été annulé sur Netflix, toute spéculation que nous avions précédemment est sans objet à ce stade. Selon la popularité de la première saison, on pensait qu’une deuxième saison serait arrivée fin 2021. On peut le dire en raison de l’arriéré croissant des Originals en production, grâce en partie à la pandémie mondiale, fait Teenage Bounty Hunters l’une des pertes croissantes des équipes de production et des équipes.

Le point culminant intéressant à la fin de la première saison est que la sœur de Debbie, Dana, est la mère de Sterling. Ceci, bien sûr, fait des cousins ​​Sterling et Blair, pas des sœurs.

Sauf pour le fait selon climax, Blair et Sterling sont cousins ​​et non jumelles, nous soupçonnons qu’ils vont surmonter l’impact choquant de la saison 2. Mais, il faudra beaucoup de la deuxième saison pour surmonter cette perte potentielle de fraternité.

On peut prédire que Debbie et Anderson n’ont pas expliqué à la police pourquoi Dana était si « dangereuse » pour Sterling. Mais comme il y a une récompense pour la capture de Dana pour un incendie criminel au premier degré, elle ne sera pas exactement libérée de ses actes.

April fas la douce fille a des sentiments pour Sterling et a exprimé son intérêt pour leur romance à l’avenir. Mais avec son père sur les lieux, ce sera presque impossible. Il n’est pas facile de dire quelle serait la réaction d’April s’il venait devant le fait que John ait été traqué pour une prime par Sterling.

Beaucoup plus de thrillers et de crimes, le drame sera vu dans la deuxième saison, peut-être que tous les mêmes castings se produiront cette saison, la probabilité que le jeu de tous disparaisse époustouflant.

Selon les critiques de la première saison, mon avis est qu’il faut regarder cette saison venir sur des plateformes comme Netflix ou ailleurs.

