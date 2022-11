The Witcher : le doubleur de Geralt de Rivia n’approuve pas le départ d’Henry Cavill de la série

le doubleur, Doug Coqqui joue Geralt de Riv dans les jeux vidéo »Le sorceleur », il a exprimé sa tristesse face au départ de Henry Cavill de la série télévisée Netflix. C’était fin octobre lorsque le service de streaming a annoncé que Cavill ne participerait pas en tant que protagoniste de la série à partir du troisième opus.

Cockle, qui a exprimé Geralt of Rivia depuis la sortie du jeu original en 2007, a expliqué dans une interview ce qu’il ressentait lorsqu’il a découvert que Cavill quitterait la série Netflix. « Eh bien, je pense que c’est très triste », a-t-il déclaré. « Et il y a beaucoup de gens qui spéculent sur les raisons pour lesquelles il a décidé de partir, mais quelle qu’en soit la raison, je pense que c’est triste, car Henry a fait un travail fabuleux en tant que Geralt de Riv. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Witcher : Blood Origin : la série dérivée de Netflix révèle une nouvelle bande-annonce

Les deux acteurs se sont rencontrés en personne lorsque Cavill a invité Cockle à assister à la première londonienne de la première saison de l’émission Netflix. Cockle se souvient comment ils ont passé quelques heures à discuter et à discuter du personnage de Geralt et des subtilités du rôle. « Il ressentait la même chose que moi à propos de lui, n’étant pas sans émotion, et je pense que nous pouvons le voir dans sa performance », se souvient-elle.

Cavill a joué Geralt pendant deux saisons, en commençant par la première en 2019, et sera revu dans la saison 3, qui devrait arriver en 2023. Cependant, Cavill sera remplacé dans la saison 4 par Liam Hemsworthsurtout connu pour ses rôles dans la trilogie »Hunger Games ».

Cela pourrait également vous intéresser : quand la mise à jour de nouvelle génération de The Witcher 3 sera-t-elle publiée ?

Cependant, Cockle n’est pas indifférent à la situation de Hemsworth, disant: « Je suis désolé pour lui, mec. Parce que je ne sais pas si j’ai vu beaucoup de travail de Liam. » […] mais c’est une position impossible. Parce qu’en tant qu’acteur, vous ne voulez pas refuser une opportunité comme celle-là, mais en même temps, il entre dans de grandes chaussures, vous savez. »

Doug Cockle a commencé sa carrière d’acteur au début des années 1990, avant de donner une voix au monde des jeux vidéo avec »Independence War 2: Edge of Chaos » en 1999. Son travail principal est maintenant en tant que professeur de théâtre au Bournemouth Université.