La star du faucon et du soldat d’hiver taquine une grande surprise finale, est-ce Steve Rogers?

Le MCU est notoirement secret en ce qui concerne d’éventuels spoilers. Mais les fans sont également déterminés à passer au crible chaque élément de preuve ou indice vague relatif à un projet MCU qui pourrait révéler à l’avance d’éventuels rebondissements ou scénarios. Préparez-vous à spéculer un peu plus, cette fois sur un éventuel camée de Chris Evans dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Wyatt Russell, qui joue le nouveau Captain America John Walker dans l’émission, a récemment été demandé par BBC Radio s’il avait déjà rencontré Evans, et la réponse de l’acteur était très intéressante.

« Ai-je déjà rencontré Chris Evans? Je pense que oui. Je ne pense pas que je lui ai » serré la main « , mais je pense que je suis passé à côté de lui quelque part et j’ai établi un contact visuel. Cela compte comme un harceleur , ça ne compte pas comme rencontrer quelqu’un. Mais, je suppose que ça le ferait. Il faut juste attendre la fin de la série et ensuite tout le monde se dira: ‘Oh, wow.’ «

Si les fans doivent «attendre la fin de la série», cela signifie-t-il que nous pourrions voir Evans comme l’école de Steve Rogers, le nouveau Capitaine Amérique Walker à la fin de Le faucon et le soldat de l’hiver? Ce qui rend la possibilité encore plus intrigante, c’est que depuis des mois maintenant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Evans reprenait son rôle de Captain America dans le MCU, et Le faucon et le soldat de l’hiver serait l’endroit idéal pour le reconnecter à la franchise.

Bien sûr, les fans de MCU ont déjà été brûlés par des rumeurs de camées épiques. Le personnage invité important pour lequel Paul Bettany avait taquiné WandaVision s’est avéré être l’acteur lui-même jouant « White Vision ». Compte tenu de l’occupation d’Evans en tant qu’acteur et producteur après ses jours de MCU, il est peu probable qu’il soit intéressé à revenir dans le giron en tant que Steve Rogers après que le personnage ait eu une fin aussi satisfaisante à son arc personnel dans Avengers: Fin de partie.

En attendant, les fans de MCU ont du mal à se préparer au nouveau Captain America. Selon Russell, le plan avait toujours été de présenter John Walker comme quelqu’un de très différent de Steve Rogers, et il apprécie la forte réaction des fans face à son rôle.

« La compréhension de Marvel était: ‘Écoutez, cela n’essaie évidemment pas de faire quoi Chris Evans a fait.’ ‘D’accord génial.’ Et vous faites en quelque sorte votre propre truc et je pense que c’est quelque chose d’amusant pour les gens à mettre dessus. C’est vraiment excitant pour les gens de mettre sur le personnage. «Eh bien, tu n’es pas ce gars-là! C’est un peu le point. C’est un peu ce que vous jouez. C’est amusant d’être le sac de frappe Marvel pendant une minute. «

Créé par Malcolm Spellman et réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver stars Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Florence Kasumba et Daniel Brühl. De nouveaux épisodes font leurs débuts les vendredis sur Disney +.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Captain America, Disney Plus, Streaming