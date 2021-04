OlliOlli World prépare PS5 et PS4 cet hiver

OlliOlli World, la suite du skate-’em-up à défilement horizontal de Roll7, sera disponible sur PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année – avec un nouveau look audacieux. Le jeu de plateforme d’action dynamique vous transportera dans «Radland, un monde vivant plein de personnages colorés, alors qu’ils recherchent les dieux mystiques du skate dans leur quête de Gnarvana». Ouais, on ne s’attribue pas le mérite des jeux de mots.

Vous pourrez personnaliser l’apparence, les astuces et le style de votre personnage avant de partir sur votre planche, où vous pourrez découvrir différents itinéraires et chemins tout en explorant «l’utopie du skate». Le développeur promet que cette édition sera plus accessible que ses prédécesseurs, même s’il y aura encore des tonnes de profondeur pour les experts.

«Des contrôles très précis combinés à une expérience de jeu très raffinée ont toujours été les piliers d’OlliOlli», explique le communiqué de presse. «Mais maintenant, avec OlliOlli World, le jeu de plateforme garantit que les nouveaux joueurs peuvent profiter du système de combo profond et de tout ce que le jeu a à offrir, tandis que les pros peuvent vraiment prouver leurs compétences et maîtriser un grand nombre de mouvements avec accès à des millions de niveaux uniques dans le le mode bac à sable du jeu. Les joueurs peuvent également affronter des rivaux aux compétences similaires dans le monde entier dans des ligues de joueurs. »

Le jeu sera publié par Private Division, il s’agit donc d’un effort beaucoup plus important que les versions précédentes. Vous pouvez voir dans la bande-annonce du gameplay que le budget a été sérieusement augmenté par rapport aux humbles origines de la franchise – mais le développeur, pour être honnête, a ramassé quelques BAFTA depuis ses débuts. Nous sommes ravis d’en savoir plus.