Solo Leveling Chapitre 151 – «Sung Jin-Woo vs Monarch of Frost» Qui gagne?

Les récents chapitres de Solo Leveling nous disent qu’une guerre va bientôt éclater. Les meilleurs chasseurs sont attaqués et si cela continue, l’existence de l’humanité sera anéantie. Eh bien, Sung Jin-Woo soupçonne que c’est le souverain responsable des attaques. Cet article contient tout ce que vous devez savoir sur le chapitre 151 de Solo Leveling.

Chapitre 151: Solo Leveling

𝗠𝗼𝗻𝗮𝗿𝗰𝗵𝘀, 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝘄𝗮𝗿 𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 戦 争 pic.twitter.com/ED1QfC1YXZ – Nivellement en solo (@SoloLevelingArt) 30 avril 2021

Go Gun Hee est piégé dans une fissure dimensionnelle isolée du monde extérieur. Avant qu’il ne se rende compte, le monarque de Frost apparaît devant celui qui cherche sa mort pour avoir sauvé l’humanité jusqu’à présent. Alors que le combat se poursuit entre Go Gun Hee et Monarch of the gel, Go gun Hee se rend compte qu’il a déjà atteint sa limite et avant de pouvoir s’épuiser, il se fait poignarder.

C’est quand Sung Jin-woo vient au Monarch of the Frost et l’appelle un elfe des glaces! Le chapitre 151 du Solo Leveling présentera le combat entre Sung Jin-Woo et le Monarch of the Ice.

Solo Leveling Chapitre 151 Date de sortie

Le webtoon de mise à niveau Solo sort une fois par semaine. Cela signifie que le chapitre sort tous les mercredis. Parfois, la date de sortie peut différer. Cependant, l’article sera mis à jour en cas de changement. À partir de maintenant, le Solo Leveling Chapter 150 sortira le 12 mai 2021.

Où lire le chapitre 151 de Solo Leveling?

Solo Leveling est officiellement disponible en coréen à Kakaopage. De plus, les traductions anglaises sont disponibles peu de temps après la version coréenne.