Les questions auxquelles « Citadelle » doit répondre dans la saison 2 : qu’est-il arrivé à Bernard Orlick et plus

Beka Set de 2 poêles à frire Select 24 28 cm Beka

Le set de 2 poêles à frire Select 24 et 28 cm fait partie de la nouvelle gamme de cuisson de Beka en acier inoxydable. Elles possèdent le nouveau revêtement Bekadur Dualforce, plus résistant et plus performant qu'un revêtement classique, il possède d'excellentes capacités anti-adhérente et permet un entretien facile. Il combine les avantages du PTFE et d'un renfort en céramique pour une dureté maximale. Ces poêles à frire Select Beka sont fabriquées dans le respect de l'environnement et de ses habitants, il est garanti sans PFOA pour une cuisine saine et pauvre en calories. Très solide, l'acier a une durée de vie presqu'illimitée. Le set de 2 poêles Select Beka est compatible tous feux dont induction. Ces poêles sont également compatibles avec votre four jusqu'à un maximum de 180°C.Les poignées ne sont pas fournies avec les casseroles. Garantie 3 ans Retrouvez ici toute la gamme Beka Select.